La FIAT prepara il ritorno di un modello leggendario: le immagini fanno già sognare, sarà super accessoriato

La gamma di casa FIAT è destinata ad ampliarsi ulteriormente nel 2026, con tanti nuovi modelli in rampa di lancio. C’è anche una novità che riguarda un vero e proprio mito dell’offerta della casa di Torino.

Si fa un gran parlare della FIAT e del proprio rilancio in questo momento, per via degli annunci arrivati in questi mesi e riguardanti il prossimo futuro. A Mirafiori è partita la produzione della nuova 500 Hybrid, che ha portato all’assunzione, da parte del gruppo Stellantis, di ben 400 nuovi lavoratori. L’obiettivo della casa di Torino è quello di produrre almeno 100-150 mila esemplari l’anno di questa vettura, così da rilanciare il sito di produzione piemontese.

Presto inizierà dunque la commercializzazione di questo modello, che ovviamente non sarà l’unico a puntare a risultati di alto livello nel 2026. Sono infatti attesi due SUV, la Grizzly e la Panda Fastback, i quali saranno prodotti a Kenitra, nello stabilimento di Stellantis situato in Marocco. Con ogni probabilità, la FIAT porterà al debutto anche la Grande Panda 4X4, le cui prime immagini erano state diffuse già durante i primi mesi dell’anno. Andiamo a scoprire quali potrebbero essere i segreti del progetto.

FIAT, nel 2026 il probabile debutto della Grande Panda 4X4

La FIAT Panda 4X4 è una vera e propria leggenda del nostro automotive, un modello che fece il proprio debutto sul mercato nel lontano 1983. Nei primi mesi del 2026 potrebbe esordire la nuova Grande Panda 4X4, già annunciata da diverso tempo dal gruppo Stellantis. Il CEO della casa di Torino, Olivier Francois, ha raccontato che lo stato dei lavori sta procedendo molto bene, e che al posteriore sarà presente un motore elettrico, con l’obiettivo di realizzare un’auto dotata di trazione integrale elettrificata. La piattaforma su cui sarà bassato il modello sarà sempre la Smart Car, e si parla di un modello ibrido dotato di trazione anteriore a cui si aggiungerà un secondo motore elettrico al posteriore.

Sul fronte termico, il motore di base sarà l’1.2 a tre cilindri Mild Hybrid da 101 cavalli, unito ad un sistema elettrico basato su due motori da 29 cavalli ciascuno, da posizionare sull’asse posteriore. Il primo motore sarà posto sul cambio automatico a doppia frizione, l’altro sull’asse posteriore, così da assicurare una trazione integrale full electric, senza alcun tipo di collegamento meccanico. La FIAT Grande Panda 4X4 fa già battere i cuori, ma vedremo quali saranno le prossime informazioni sul modello.