Bagnaia lascia ufficialmente la Ducati? C’è lo zampino di Valentino Rossi, l’indiscrezione è pazzesca

Pecco Bagnaia ha vissuto una delle stagioni peggiori della sua vita nel 2025, e con la Ducati i rapporti sembrano tesi. A partire dal 2027, le strade del tre volte iridato e della casa di Borgo Panigale potrebbero separarsi.

Un 2025 da dimenticare è finalmente andato in archivio per Pecco Bagnaia, protagonista della peggiore stagione della propria carriera. L’alfiere di casa Ducati ha chiuso quinto nel mondiale piloti, superato nel finale prima da Marco Bezzecchi e poi anche da Pedro Acosta. Non bastano le vittorie di Austin e Motegi per salvare il bilancio, dal momento che il confronto interno con Marc Marquez è andato clamorosamente perduto, a cominciare dalle prime tappe del campionato. Nessuno avrebbe potuto prevedere un Pecco così in crisi dopo stagioni da assoluto protagonista.

Nel momento in cui la Ducati ha perso quel clamoroso vantaggio tecnico sulle rivali, Aprilia in primis, Bagnaia è andato in grave difficoltà, finendo spesso fuori dalla zona punti, vedendo la propria situazione tecnica peggiorare in maniera netta nella seconda parte di stagione. Dunque, il 2026 rappresenterà il momento della verità per il tre volte campione del mondo, il quale dovrà cercare un pronto riscatto per garantirsi un futuro stabile da pilota ufficiale Ducati. Viceversa, nel 2027 sarà il momento di cambiare aria, ed ogni scenario è ancora aperto.

Bagnaia, nel 2027 possibile il passaggio in Aprilia

Secondo alcune indiscrezioni che hanno iniziato a circolare negli ultimi giorni, la MotoGP potrebbe dare vita ad una rivoluzione di mercato nel 2027. Valentino Rossi starebbe pensando di legare il proprio team all’Aprilia, portando con sé Pecco Bagnaia. I rapporti tra la squadra del “Dottore” e la Ducati non sembrano più così idilliaci, soprattutto dopo le gravi difficoltà della stagione da poco conclusasi. Il Gresini Racing ha nettamente vinto il confronto tra i team privati della casa di Borgo Panigale, con ben quattro vittorie, mentre la VR46 non è andata oltre qualche podio.

Dunque, nel caso in cui Bagnaia dovesse confermare le proprie difficoltà anche nel 2026, l’idea di passare al team di Valentino Rossi in Aprilia si farebbe più concreta, ma è chiaro che per il momento si parla ancora di fanta-mercato. Lo stesso Pecco, in occasione del gran finale di Valencia, ha ribadito di avere l’intenzione di tornare a performare al meglio in Ducati e di concludere la propria carriera con questa squadra. La prossima stagione ci chiarirà le carte in tavola, e per il rider nativo di Chivasso sarà il momento della verità definitiva.