Il padre di Jorge Lorenzo fa a pezzi la MotoGP moderna: arrivano parole di fuoco contro i piloti

Quale è il livello attuale dei piloti della classe regina? A svelarlo è Chico Lorenzo, padre del cinque volte campione del mondo Jorge.

La MotoGP non è più seguitissima come in passato, ma la responsabilità è solo legata all’addio di Valentino Rossi? La classe regina che ha allietato i weekend delle passate generazioni era una spasso con battaglie epiche e duelli tra campioni che non si rispettavano. C’era un odio sportivo che si poteva tagliare con il coltello, tra un salamino e un formaggio nei pranzi domenicali, e il politicamente corretto non aveva ucciso lo sport o la spontaneità di una dichiarazione al veleno.

Oggi i piloti sembrano tutti amici, ma l’assenza di rivalità e mind game ha tolto quel sale alle sfide. In griglia i campioni si spingevano a vicenda a superare i limiti. L’arrivo di Jorge Lorenzo diede nuova linfa alla Yamaha, aprendo un testa a testa con Rossi che fece impazzire italiani, spagnoli, e tutti i fan della MotoGP. Inoltre, nella sfida nel 2015, si inserì anche l’enfant prodige Marc Marquez. Talenti in grado di oscurare grandissimi manici come Pedrosa e Dovizioso.

Come dimenticare anche la fase precedente con le battaglie, dentro e fuori la pista, tra Valentino Rossi e Max Biaggi, Sete Gibernau e Nicky Hayden. La MotoGP attuale ha tanti buoni piloti, ma pochissimi avrebbero le skill e la personalità di fare la differenza ai massimi livelli nell’era passata. Quartararo, Martin, Bagnaia direbbero la loro anche contro i quattro tenori? L’esperto risponde.

La bordata di Chico Lorenzo alla MotoGP attuale

Chi ha vissuto gli anni migliori della MotoGP, difficilmente, si potrebbe esaltare per lo spettacolo attuale. Marc Marquez ha dominato senza rivali nel 2025 in sella alla Ducati Desmosedici GP25. Alex e Pecco non hanno rappresentato due vere minacce. Yamaha e Honda sono crollate.

“Sono felice di aver incontrato, visto in pista e visto gareggiare, forse i cinque migliori piloti della storia. Con tutto il rispetto per Giacomo Agostini, Angel Nieto, Mike Hailwood e pochi altri che sono stati anche loro grandissimi. Ma in questo secolo, in questi primi 25 anni, piloti di statura universale si sono incontrati, raggiungendo record e statistiche incredibili, che li hanno collocati tra i primi dieci della storia […] Gente come Rossi, Pedrosa, Stoner, Lorenzo e Marquez. Li abbiamo visti in pista, li abbiamo visti gareggiare, e ci mancano. Stiamo vedendo che, anche senza Marquez, i piloti che abbiamo in pista sono ancora lontani dal livello di quei cinque grandi”, ha spiegato Chico Lorenzo.