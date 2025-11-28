Il SUV giapponese che non vi lascia mai a piedi: quasi 200mila km in 1 anno senza problemi

Se siete alla ricerca di auto a ruote alte in grado di risultare irrefrenabili su qualsiasi superficie abbiamo la risposta giusta e arriva dal Giappone.

Una rivista di settore può certamente dispensare buoni consigli a tutti coloro che sono in cerca di un auto duratura, affidabile, di alta qualità costruttiva, in parole povere una Toyota. Il Giappone, Paese di oleandri e di longevità, regala al mondo Case costruttrici come Toyota che nel tempo e meritatamente, è riuscita a ritagliarsi grazie ad innovazione e perfezione la fama di leader mondiale per affidabilità. In un mondo dove tutto cambia in fretta, Toyota ha, fin dal 1951, ridefinito il concetto dell’off-road con Land Cruiser.

Il marchio numero 1 al mondo per vendite ha raggiunto dei traguardi strepitosi nel corso degli anni con prodotti di qualità. Il 9 giugno 2021 la Casa delle tre ellissi ha svelato il Land Cruiser 300, che ha sostituito la serie 200. Le dimensioni della 300 rimangono uguali alla serie precedente: 4,97 metri di lunghezza e 1,98 metri di larghezza. Il passo è di 2,85 metri. Per ridurre i consumi e le emissioni circa del 10%, in sostituzione del V8 della serie 200, la Land Cruiser 300 è commercializzata con due motori V6, un 3.5 litri a benzina e un 3.3 diesel. La versione ibrida dell’ultima generazione riassume tutta la tecnologia della Casa nipponica. Le principali migliorie hanno riguardato il telaio, reso più rigido e allo stesso tempo più leggero di 200 kg.

L’affidabilità massima della Toyota Land Cruiser

L’auto a ruote alte nipponica è un concentrato di potenza, forza e affidabilità, e ne abbiamo la prova provata. La vettura giapponese ha percorso oltre 177.000 km, usata per la consegna di medicinali e forniture sanitarie. La media dei consumo si è attestata a 9,8 km/l. La tecnologica FORCE MAX turbo-ibrido del propulsore è una garanzia su qualsiasi superfice.

Il propulsore di FORCE MAX abbina potenza ed efficienza, sfruttando il know-how nella tecnologia ibrida, inaugurato con il lancio della prima Toyota Prius. La Land Cruiser ha percorso tanti km semplicemente con un’ordinaria manutenzione, a comprova dell’eccellenza e della affidabilità del SUV di Casa Toyota. Un mezzo che potrebbe essere ideale per chi ama le avventure e le gite fuori porta. In alto vi lasciamo al video del canale YouTube della Casa giapponese.