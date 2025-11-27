Marc Marquez può distruggere la Ducati: il manager svela un futuro tradimento, sarebbe un disastro

Il 9 volte iridato, Marc Marquez potrebbe fare ritorno nella sua ex squadra. Le parole del manager hanno spiazzato i fan della Ducati.

Marc Marquez ha già dimostrato che preferisce andare nella direzione più conveniente. Non c’è nulla di troppo sbagliato nell’avere la massima ambizione per fare la differenza ai massimi livelli nel Motorsport. Lo spagnolo ha scelto di lasciare una Honda che stava colando a picco e che lo avrebbe potuto esporre ad altri infortuni per lottare nella parte alta della classifica per podi e vittorie. Ha stracciato un rinnovo di contratto faraonico con la HRC per tornare a divertirsi.

Nel 2025 il numero 93 ha accettato il compromesso di guadagnare pochissimo rispetto ai suoi standard pur di vivere il brivido di una vittoria in sella a una Ducati Desmosedici GP24. Il suo apporto non è passato inosservato agli occhi di Dall’Igna e Tardozzi che hanno preferito l’esperienza del campione all’estro di Bastianini e Martin, iridato nel 2024. La decisione di premiare Marc Marquez si è rivelata giusta alla luce delle difficoltà di Bagnaia in questa annata. Il pilota catalano si è laureato campione del mondo per la nona volta, sbaragliando tutti i competitor.

Il principale avversario alla corona è diventato suo fratello minore in sella alla moto dello scorso anno. Un susseguirsi di trionfi e record che ha reso felici i tecnici della Casa di Borgo Panigale, meno gli appassionati italiani che avrebbero preferito che il record di Valentino Rossi non fosse mai raggiunto. Marc potrebbe anche superare il numero di riconoscimenti iridati e di vittorie dell’asso di Tavullia nella prossima annata, infortuni permettendo.

La verità su Marc Marquez

Lo spagnolo si è lasciato la porta aperta per un eventuale ritorno in Honda in futuro, qualora la Casa giapponese tornasse a fare la voce grossa con il nuovo regolamento tecnico. La Ducati ambisce a chiudere questo ciclo con un trionfo per poi aprire una nuova entusiasmante fase nel 2027 con le moto 850 di cilindrata.

“La Ducati ha bisogno di un campione, o almeno, corre il rischio di doverne avere uno. Non è detto che Marc Marquez indossi i colori Ducati nel 2027. La Honda è nel cuore di Marc Marquez e Alberto Puig farebbe qualsiasi cosa per riaverlo nel box – ha ammesso Carlo Pernat come riportato sulle colonne di Motosan.es – Se la Honda continua a crescere tecnicamente […] Marc Marquez non ci penserà due volte se gli garantiranno una moto competitiva. Pensateci è qualcosa che potrebbe piacere molto ai nuovi capi della MotoGP, dato che Liberty Media si concentrerà sulla narrazione. Sapete cosa mi fa sorridere? L’idea che nel box Honda del 2027 ci possano essere Marc Marquez e il fratello di Valentino Rossi“.