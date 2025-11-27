Ducati cambia logo: novità eclatante in vista del 2026, il motivo è emozionante (FOTO)

La Casa di Borgo Panigale ha scritto pagine di storia. Celebrerà il centenario nel luglio 2026 al World Ducati Week, in programma dal 3 al 5 luglio a Misano.

Dire Ducati vuol dire passione. L’italianità si veste di rosso e il mondo delle corse è baciato dalla fortuna dal passaggio delle moto costruite nella Casa di Borgo Panigale. Ma dietro a sudore, speranza, successi e insuccessi c’è una storia, tutta italiana, da raccontare e condividere con chi di passione vive e di conoscenza si nutre. Noi amanti delle due ruote, delle corse e per campanilismo anche di Ducati riavvolgiamo oggi il nastro della storia di un marchio che riempie una compilation di emozioni e ricordi.

Mettetevi comodamente seduti e salite in sella insieme a noi, perchè lo spettacolo deve ancora cominciare, ma partiamo dalla fine. Con la vittoria di Marc Marquez a Motegi. Lo spagnolo ha festeggiato il suo nono riconoscimento iridato, il primo in sella alla Rossa. Ducati si è aggiudicato il sesto Titolo Costruttori di fila in MotoGP, il settimo complessivo nella storia della Casa di Borgo Panigale. Un trionfo condito da record e arrivato sette round di anticipo rispetto alla fine della stagione grazie alle prestazioni decisive di Marc Marquez, Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Ma per amore della storia facciamo un passo indietro, il brand nacque nel 1926 per volontà dell’ingegnere Antonio Cavalieri Ducati, con il nome di Società Scientifica Radiobrevetti Ducati (SSR Ducati), creata per sviluppare tecnologie per le comunicazioni radio.

La società voleva usare i brevetti del figlio Adriano per un mercato emergente, con un grosso richiamo anche negli Stati Uniti. Adriano, Bruno e Marcello Cavalieri Ducati cominciarono da un condensatore chiamato “Manens”, nello scantinato di un edificio di Bologna.

Nuova era per Ducati

Nel 2026 la Casa di Borgo Panigale festeggerà un secolo di attività, un traguardo da brividi. Le celebrazioni includono un logo dedicato, sviluppato per identificare l’intero progetto del centenario e promuovere le iniziative del brand. E’ prevista una nuova edizione del World Ducati Week, evento che riunirà la comunità internazionale legata al produttore emiliano.

Si prevede un appuntamento imperdibile al World Ducati Week. La Casa di Borgo Panigale lancerà il nuovo logo che accompagnerà le celebrazioni del Centenario nel 2026, una grafica progettata internamente per esaltare la storia del brand. La piega in moto è esaltata dall’elemento curvo. Spicca anche il tricolore italiano e la dicitura “1926–2026”, che mostrano il rapporto costante con Borgo Panigale. La frase “A Century Made of Seconds” accompagna la nuova identità ed esprime il DNA della Casa.