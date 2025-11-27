Ancora un dramma per l’Italia: John Elkann sta maturando l’ennesima vendita, tutti senza parole

Continua a far discutere la gestione che John Elkann fa delle proprie aziende, e c’è un’altra possibile vendita all’orizzonte. Andiamo a scoprire cosa sta bollendo in pentola nelle ultime ore.

Non c’è un attimo di pace per le poche aziende italiane ormai rimaste nelle mani di Exor, vale a dire la holding finanziaria olandese che vede John Elkann a capo con il ruolo di CEO. Durante l’estate scorsa, si è proceduto alla vendita del gruppo Iveco, con la divisione commerciale che è stata ceduta agli indiani di Tata Motors, mentre la Difesa è finita nelle mani della Leonardo, scorporando un vero e proprio colosso, orgoglio del nostro paese.

I lavoratori del gruppo Iveco stanno protestando in tal senso, chiedendo maggiori certezze in vista del futuro, ed i sindacati hanno persino richiesto un intervento del Governo, così da richiedere un intervento immediato. Nel frattempo, Elkann sta valutando la vendita di un altro pezzo di storia d’Italia, che impiega migliaia di persone. Emergono nuove indiscrezioni su quella che è una cessione che appare ormai imminente.

Elkann, c’è anche Del Vecchio tra gli interessati al Gruppo GEDI

Da diverse settimane si vocifera la possibilità che Exor possa vendere il Gruppo GEDI, vale a dire un vero e proprio colosso del mondo dell’editoria. Il quotidiano La Stampa potrebbe finire nelle mani di Leonardo Maria Del Vecchio, vale a dire il figlio del fondatore del colosso Luxottica ed oggi tra gli uomini più ricchi d’Italia. Nelle trattative tra la cordata greca e John Elkann, dunque, potrebbe inserirsi anche il miliardario ereditario, che avrebbe intenzione di investire nel settore editoriale. Al momento, tra John e gli armatori greci Kyriakou, le trattative sarebbero in fase di stallo, e la famiglia Del Vecchio potrebbe sfruttare la cosa.

Gli eredi, allo stato attuale, hanno un patrimonio di circa 8 miliardi di dollari, e non manca di certo il denaro per investire. Secondo ciò che è stato reso noto da “Domani“, Del Vecchio sarebbe ora in posizione di sfidante rispetto alla cordata greca, dietro alla quale c’è anche il principe Bin Salman, che spinge per l’acquisto grazie al fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Exor ha richiesto 140 milioni di euro per la vendita di Repubblica, le Radio Deejay e Capital e la concessionaria di pubblicità Manzoni, ed il gruppo Atenna ne ha messi sul piatto circa 15. Vedremo quali saranno le prossime mosse di Del Vecchio, che appare molto determinato in tal senso.