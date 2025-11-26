Jorge Lorenzo parla 10 anni dopo: finalmente la verità su Valentino Rossi e il 2015

Jorge Lorenzo, a distanza di un decennio esatto dal discusso 2015 e dal titolo mondiale vinto contro Valentino Rossi, ha raccontato un curioso aneddoto mai rivelato sino ad oggi. Ci fu un segreto dietro le sue prestazioni.

Sono trascorsi oltre 10 anni dal discusso finale della stagione di MotoGP targata 2015, nella quale Jorge Lorenzo e Valentino Rossi si giocarono il titolo mondiale sino a Valencia. Lo spagnolo riuscì a portare a casa il quinto titolo iridato in carriera, impedendo al “Dottore”, suo compagno di squadra in Yamaha, di mettere le mani sul tanto agognato decimo alloro iridato. Per il pilota di Tavullia si trattò di una clamorosa beffa, essendo stato in testa alla classifica sin dal trionfale debutto in Qatar, perdendo la vetta proprio al termine della gara conclusiva.

Sull’esito del campionato fece sicuramente la differenza il famoso calcetto che Valentino Rossi rifilò a Marc Marquez a Sepang, evitando, per miracolo, una bandiera nera, ma incappando in una penalità che consisteva nella partenza dal fondo dello schieramento per la tappa finale di Valencia. La rimonta sino al quarto posto non fu sufficiente al “Dottore”, visto che Lorenzo riuscì a vincere davanti alle due Honda, completando così la sua rimonta. Dopo 10 anni e poco più, quella conclusione fa ancora discutere, ed il maiorchino ha voluto ricordare una sua curiosa idea.

Lorenzo, l’uso della criosauna fu determinante per il titolo

Intervistato ai microfoni del sito web “Moto.it“, Jorge Lorenzo ha raccontato un aneddoto riguardante il dietro le quinte della stagione 2015, un aspetto fondamentale per ciò che riguardava la sua condizione fisica:”Io avevo una grande ossessione di battere Valentino Rossi, talmente cgrande che comprai un motorhome che si poteva fare a pezzi, per farlo a mio pacivemtno. Ho fatto mettere una criosauna lì dentro, nella quale io mi immergevo a -180 gradi per 3 minuti. Dopo ogni prova mi mettevo lì a recuperare, e dovevamo trovare un posto dove facevano l’idrogeno molto vicino al circuito. Il mio assistente doveva andare anche a 100 km per trovare l’idrogeno, su ogni pista, per soli 3 giorni“.

Lorenzo ha ricordato come questa trovata fu fondamentale nella sua corsa alla vittoria del titolo, rivelando che uno dei suoi obiettivi era che Valentino Rossi non ne scoprisse nulla, per nessun motivo: “Alla fino ho vinto il campionato, e non volevo che venisse fuori questa cosa. Non volevo che Valentino Rossi lo vedesse. L’idrogeno aveva un buco per metterlo, nessuno lo sapeva. Neanche il mio manager lo sapeva“.