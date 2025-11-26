Carlo Verdone è stato il primo in Italia a comprarla: supercar potentissima e troppo forte

“Un sacco bello” è una pellicola del 1980 diretta e interpretata dall’attore romano Carlo Verdone. Quest’ultimo ha scelto di acquistare una vettura 2+2 pepatissima.

La cinematografia italiana degli anni ’80 e ’90 ha conosciuto grandi successi con la commedia di Carlo Verdone. Il personaggio o meglio i personaggi dei film come Bianco, Rosso e Verdone, Gallo Cedrone, In viaggio con papà, sono entrati nel cuore degli italiani regalando pellicole divenute cult. L’uomo, Carlo, schietto e allegro come si vede al cinema non è affatto il timido o impacciato ragazzo nella vita, ma al contrario un uomo affascinante e affabile con mille passioni, una su tutte le belle auto.

Vita da Carlo, insomma, una bella vita, è uno degli attori e registi più amati del cinema italiano e la sua lunga carriera ci ha regalato risate e pomeriggi spensierati. La meritata fortuna professionale gli ha permesso di acquistare le auto dei suoi sogni.

Il nuovo bolide di Carlo Verdone

Appassionato di auto e di moto, ha posseduto diverse Lotus e nel 2009 infatti proprio a lui è stata consegnata la prima Lotus Evora sul territorio italiano, dalla concessionaria di Roma del marchio. Un’auto prestigiosa per un attore speciale, Lotus Evora, alimentata da un motore V6 di 3,5 litri in grado di erogare 280 CV di potenza nella versione standard e 350 CV di potenza nella versione S. Una 2+2 dal carattere grintoso e con la spiccata personalità, capace di raggiungere la velocità massima di 261 Km/h. Un auto bella da vedere, ma soprattutto da guidare.

Sportività allo stato puro, come la tradizione Lotus vuole, per scorrazzare per le strade di Roma, come nella pellicola Viaggi di Nozze magari in dolce compagnia. A volte è sorprendente come una vettura moderna possa raccontare e tanto della personalità di un personaggio, nel caso specifico dell’attore pubblico, poliedrico. A Carlo Verdone, che ha festeggiato da poco il suo compleanno, gli facciamo i nostri più sentiti auguri. Di sicuro sarà in grado di divertirsi a bordo del suo bolide britannico che è passato sotto il controllo del colosso cinese Geely. Carlo Verdone ha scelto di abbracciare anche il nuovo corso del brand fondato da Colin Chapman.