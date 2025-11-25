Marquez ha già uno sfidante, l’ex compagno di marca attacca: è tutto pronto per il 2026

Marc Marquez, dopo anni difficilissimi, è tornato a dettare legge portandosi a casa il titolo mondiale al primo anno in Ducati. Un suo connazionale vuole prenderlo a modello e ripetere la sua impresa.

La MotoGP è in vacanza, il 2025 è ormai alle spalle ed è tempo di pensare al futuro, in vista dell’ultima stagione che vedrà impegnata in pista questa generazione di moto. Marc Marquez ha completato la sua rinascita ed ha vinto il nono titolo mondiale, in sella ad una Ducati Desmosedici GP25 con la quale ha fatto una differenza enorme rispetto alla concorrenza. Sin dai primi test invernali si era compreso che per i rivali sarebbe stato quasi impossibile tenere il passo, e le prime gare lo hanno confermato.

Nel periodo estivo, Marquez ha messo in fila una serie di vittorie impressionante, che hanno, di fatto, chiuso i conti con largo anticipo. Il titolo iridato è arrivato alla fine del mese di settembre, sulla pista di Motegi, una settimana prima dell’infortunio di Mandalika. Solo la sua assenza ha permesso agli altri di “divertirsi” e di lottare per la vittoria, e per la Ducati sarà fondamentale recuperare il nativo di Cervera al top della sua condizione in chiave 2026. Nel frattempo, Marc diventa anche una fonte di ispirazione per un suo connazionale, che ha vissuto un anno da incubo.

MotoGP, Martin vuole replicare la rinascita di Marquez

In un’intervista concessa a “SPORT“, Jorge Martin ha voluto suonare la carica in vista della prossima stagione, lodando il lavoro svolto dall’Aprilia in questi mesi: “Questa è stata la stagione peggiore della mia vita, ma ora è il momento di rialzarsi e di continuare a lottare. Sono molto stanco di quanto accaduto, alla fine però mi sono trovato meglio. La nostra moto, come dimostrato dalle vittorie di Bezzecchi, ora funziona molto bene, l’Aprilia ha fatto un lavoro incredibile per avvicinarsi alla Ducati e lottare per il titolo. Stiamo lavorando molto bene e speriamo di poterci confermare a questi livelli“.

Martin reputa Marc Marquez un modello da seguire, augurandosi di poter replicare il suo ritorno al vertice dopo un periodo caratterizzato da infortuni e malasorte: “Dal mio punto di vista, Marc è un esempio, non voglio paragonarmi a lui, ma ora sarò io a dover riemergere. Il mio recupero è stato molto più duro del previsto, faticavo anche solamente a vedere le gare. Sia fisicamente che mentalmente ho sofferto molto, quando senti molto dolore, fai fatica a credere che potrai tornare al massimo della tua condizione fisica“.