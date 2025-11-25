Alfa Romeo Tonale 2026, si aggiorna a un prezzo alla portata: tutte le novità

La Casa del Biscione torna protagonista con il Model Year 2026 del SUV Tonale. Scopriamo le caratteristiche e il prezzo.

L’Alfa Romeo sta tornando a fare la voce grossa anche fuori dai confini nazionali e lo sta facendo con dei SUV di estrema qualità. Oggettivamente la gamma delle vetture a ruote alte del Biscione è molto completa e per Stellantis si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel dopo un periodo molto complesso. Rispetto al 2024 le vendite sono tornare a viaggiare a gonfie vele per il marchio di Arese. Il SUV Tonale continua a essere un punto di riferimento assoluto, posizionandosi tra la Junior e la Stelvio.

L’auto milanese è stata aggiornata in diverse aree per mettere in mostra il carattere premium. Con questo aggiornamento, la silhouette del SUV risulta più gradevole e moderna. I tecnici hanno ridotto il rollio e il sottosterzo della carrozzeria, aumentando il piacere di guida. Nella zona frontale vanta uno “scudetto” concavoIspirato ad altri modelli leggendari dell’Alfa Romeo, come la 33 Stradale o la GT 2000, il trilobo anteriore segue il linguaggio stilistico lanciato con la Junior.

Il nuovo schema più orizzontale e con aperture aggiuntive che si ispirano ai modelli GT e GTAm, donando all’auto un aspetto più aggressivo. Inoltre, la tavolozza dei colori per la carrozzeria include fino a 8 tonalità con il nuovo Rosso Brera, Verde Monza o Giallo Ocre e, con un contrasto cromatico con il tetto nero. La Tonale, in termini di materiali, è un’auto di qualità molto curata.

Nuovi interni per l’Alfa Romeo Tonale

La vettura milanese presenta finiture in pelle rossa e alcantara bicolore. I sedili vantano un nuovo tessuto chiamato “cannelloni”, ispirato al mondo del fashion. Dal punto di vista del design, la parte inferiore della console centrale è stata ridisegnata. Addio alla classica leva del cambio, con un selettore rotativo di marcia innovativo.

La nuova Tonale ora presenta la connettività wireless, aggiornamenti OTA, Guida autonoma di livello 2, telecamera con visione a 360° e la funzione di parcheggio semiautomatico, Sotto al cofano un motore diesel da 1.600 cc con 130 CV associato a un cambio automatico a doppia frizione a sei velocità; seguito dal Versione ibrida (HEV) in cui viene utilizzato un motore a benzina da 1.500 cc 175 CV insieme a un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. La versione più potente corrisponde alla IFlangia plug-in (PHEV) con 270 CV e abbinato alla trazione integrale intelligente Q4. Il costo base? Da 40.150 euro, mentre la Sport Speciale in edizione limitata parte da 46.400 euro.