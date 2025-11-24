Marquez snobba Bagnaia: “Non ne voglio sapere nulla”, subito scintille

La stagione 2025 è stata dominata da Marc ed Alex Marquez, padroni assoluti della MotoGP. Pecco Bagnaia ha invece vissuto la peggiore annata della sua carriera, ed il 2026 sarà il campionato della verità per lui.

Per la MotoGP è tempo di vacanze, al termine di una stagione 2025 decisamente dominata dai fratelli Marquez, sin dalle sue primissime battute. Marc ha messo le mani sul nono titolo mondiale, demolendo la concorrenza sulla Ducati del team ufficiale, al primo anno con la Rossa delle due ruote. Eccezionale quanto messo in mostra da Alex sulla Desmosedici GP24 del Gresini Racing, finalmente in grado di vincere non solo una, ma ben tre gare in MotoGP, conquistando, di forza, il titolo di vice-campione del mondo. Alex si è imposto a Jerez de la Frontera, Barcellona e Sepang, mostrando una costanza di rendimento impressionante.

Il grande passo in avanti del 2025 ha convinto la casa di Borgo Panigale ad affidare la terza Desmosedici GP26 proprio ad Alex per la prossima stagione, un’occasione che il pilota spagnolo non potrà di certo sprecare. Dal canto suo, Pecco Bagnaia dovrà sicuramente riscattarsi dopo un’annata da dimenticare, chiusa addirittura al quinto posto nel mondiale piloti. Il tre volte campione del mondo dovrà ora rispondere sul campo, perché la sella della moto ufficiale non è più affatto scontata in vista dei prossimi anni.

Bagnaia, Alex Marquez non è interessato ai suoi problemi

In un’intervista riportata dal sito web “Crash.net“, Alex Marquez, il quale ha provato la nuova carena sulla Ducati, ha raccontato le proprie sensazioni dopo i test di Valencia: “La GP24 e la GP26 sono molto simili tra di loro, si è trattato solo di mettere tutto insieme e di decidere quale direzione prendere. C’è un mix di cose che dobbiamo ancora capire, ho cercato di spingere al limite ciò che ho avuto modo di provare, questo è il nostro compito. Dobbiamo fornire al team alcune informazioni utili, così da usare i numeri per capire cosa è meglio per noi“.

Alex ha poi parlato di Pecco Bagnaia, dimostrandosi disinteressato nei confronti dei suoi problemi: “Bagnaia? Non so quello che ha provato, non so che moto avesse e non so quale fosse quella che ha usato per tutta la stagione. Mi sono sentito bene sin da subito, non voglio sapere quali problemi ha avuto e quali no. Dal mio punto di vista, io sto molto bene e sono soddisfatto del lavoro che ho svolto con la moto“.