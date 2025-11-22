Jorge Lorenzo difende Valentino Rossi: arrivano parole a sorpresa sul Dottore

Il nove volte campione del mondo, Valentino Rossi, è stato subissato di fischi ai MotoGP Awards a Valencia. L’ex teammate in Yamaha ha preso le sue parti.

Valentino Rossi è stato un mito ed è oggi una leggenda. Il centauro di Tavullia ha fatto la storia nel Motomondiale, vincendo in 125 e 250 nel segno dell’Aprilia, per poi conquistare l’ultimo campionato della classe 500 e il primo della MotoGP con Honda e Yamaha. Ha provato l’impresa con 3 moto diverse in top class, siglando un biennale con Ducati ma non è riuscito a lasciare il segno in sella alla Rossa di Borgo Panigale.

L’ultima grande chance di vincere il decimo riconoscimento iridato della sua gloriosa carriera arrivò puntuale nel 2015. La sfida interna in Yamaha tra il numero 46 e Jorge Lorenzo fu accesissima sino all’ultimo atto di Valencia. La spuntò il maiorchino grazie alla complicità di Marc Marquez che gli coprì le spalle nel decisivo appuntamento nella comunità valenciana. Nel penultimo round, a Sepang, Valentino Rossi cadde nella trappola delle provocazioni di Marc Marquez. Il Dottore reagì con un fallo di reazione evidente e non accettabile. Portò la RC213V del rivale sullo sporco per poi colpirlo con un calcio. Una reazione che non si aspettava nemmeno Marc Marquez. Valentino Rossi partì dal fondo dello schieramento nell’ultimo GP dell’anno, risalendo in quarta posizione. Non bastò per la decima corona e la rivalità con il numero 93, da 10 anni a questa parte, non si è più spenta.

Jorge Lorenzo in soccorso di Valentino Rossi

Il fenomeno di Tavullia è stato fischiato in occasione dell’evento dei MotoGP Awards tenutosi a Valencia. Quando inquadrato nei maxi schermi, nella cerimonia di consegna dei premi ai protagonisti della stagione, è stato ricoperto di “buu”. Una scena poco in linea con l’allegria della serata, ma il pubblico di casa gli ha riservato lo stesso trattamento che ha avuto Marc Marquez da una frangia estremista del tifo yellow in Italia. Non sono bastate le vittorie in sella alla Ducati per Marquez per evitare dei fischi da parte dei fan accorsi sotto ai podi delle tappe italiane.

Jorge Lorenzo, come riportato su Motosan.es, ha annunciato: “Durante i MotoGP Awards abbiamo sentito dei fischi rivolti a Valentino Rossi che non avevo mai sentito in tutta la mia carriera. Tutti i fischi sono orribili; non dovrebbero accadere perché nessuno se li merita. Nessuno se li merita, in generale, in tutto il mondo, ma soprattutto gli atleti che si sacrificano per raggiungere grandi traguardi in questo sport. Noi diamo tutto e non facciamo del male a nessuno”.