L’Italia festeggia, è nostra l’auto più affidabile del mondo: tedesche umiliate, non si rompe mai

L’Alfa Romeo è un brand che sta lavorando ad un pesante aggiornamento della propria gamma, ma che, nel frattempo, si toglie una grande soddisfazione. Il risultato è notevole per la casa di Arese.

Siamo in una fase di rinascita e cambiamenti per l’Alfa Romeo, uno dei marchi automobilistici più amati e famosi del mondo, al giorno d’oggi controllato dal gruppo Stellantis. Dimenticatevi le berline sportive e le auto del passato, perché oggi il Biscione ha del tutto cambiato il proprio focus. Ora si punta quasi solamente sui SUV, i modelli che trainano del tutto le vendite nella fase storica che stiamo vivendo.

La berlina Giulia è ormai ai margini degli interessi dei clienti, che attendono l’avvento della sua nuova generazione, mentre modelli a ruote alte come la Junior e la Tonale vanno a ruba, e stanno favorendo il ritorno al vertice di questo storico costruttore. Nel frattempo, l’Alfa Romeo Giulia è comunque riuscita a portarsi a casa un risultato degno di nota, un riconoscimento che mai avremmo potuto associare ad un’auto del Biscione. Sfatato un vero e proprio tabù.

Alfa Romeo, la Giulia è la berlina più affidabile in assoluto

Solitamente, l’affidabilità delle Alfa Romeo veniva messa in dubbio dai clienti più scettici, che d’ora in avanti dovranno però ricredersi. Secondo il sondaggio più recente svolto dalla rivista britannica “What Car“, la Giulia sarebbe la berlina premium più affidabile in assoluto, con un punteggio del 98,2%. Parliamo di un risultato che definire storico è usare un eufemismo, ed è importante sottolineare che questo responso è nato dal giudizio di ben oltre 32.000 proprietari di automobili. La Giulia, gioiellino prodotto a partire dal 2016 presso lo stabilimento di Cassino, su piattaforma Giorgio, si è presa un riconoscimento che non potrà passare inosservato.

Secondo quanto emerso dal sondaggio, solamente il 9% dei proprietari ha segnalato qualche problema tecnico sull’Alfa Romeo Giulia, e nella quasi totalità dei casi, si tratta di problemi di lieve entità e con tempi di risoluzione molto brevi. Niente da fare per la BMW Serie 3, che con il punteggio del 98%, pur sempre di livello elevatissimo, deve accontentarsi del secondo posto. In terza piazza c’è un altro grande classico dell’automotive tedesco, vale a dire la Mercedes Classe C, che è però ben lontana dalle prime due, fermandosi al 76,3%. La bellezza del 43% dei suoi proprietari hanno segnalato alcuni problemi, e l’ultima generazione di questo modello ha fatto registrare un netto peggioramento, sul piano dell’affidabilità, rispetto a quella precedente.