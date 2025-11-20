Alfa Romeo strizza l’occhio al passato: il SUV usa ancora il carburante più amato di tutti e ha un prezzo piccolo piccolo

L’Alfa Romeo ha da poco svelato un nuovo SUV, un modello che ha ottenuto giudizi positivi da parte del pubblico. Scopriamo i prezzi e le varie versioni a disposizione della clientela.

La gamma Alfa Romeo è destinata ad arricchirsi e non poco nel corso dei prossimi anni, con l’aggiunta di tanti nuovi SUV in arrivo. Il restyling della Tonale presenta diverse novità stilistiche ed è in arrivo nelle concessionarie, con una conferma importante nel campo dei motori. La versione diesel, che è anche quella entry level, resterà a disposizione, con un prezzo d’attacco che è molto competitivo.

L’obiettivo di questa nuova versione della Tonale è quello di competere con modelli quali l’Audi Q3 e la BMW X1, giusto per fare un paio di esempi, ed i prezzi sono tutto sommato in linea con le sue avversarie. La versione diesel è alimentata da un motore 1.6 da 130 cavalli, mentre la top di gamma sarà l’Alfa Romeo Tonale Veloce 1.3 Plug-In Hybrid Q4 da 270 cavalli. Ricordiamo che questa versione restyling sarà ancora prodotta a Pomigliano d’Arco, mentre la nuova generazione della Tonale, attesa per il 2027, sarà realizzata a Melfi su piattaforma STLA Medium.

Alfa Romeo, la Tonale diesel costa 39.850 euro

Dando uno sguardo al listino, l’Alfa Romeo Tonale diesel 1.6 da 130 cavalli costa 39.850 euro, mentre il prezzo più elevato, per la versione Q4 ibrida ricaricabile da 270 cavalli, è pari a 58.100 euro. Sul fronte delle motorizzazioni, ci sarà scelta tra Mild Hybrid e Plug-In Hybrid a benzina oltre che per la versione a gasolio, con prime consegne previste già per i primi mesi del 2026. Gli allestimenti saranno cinque, ovvero base, Business, Sprint, TI, Veloce e la speciale Milano Cortina, che celebra le Olimpiadi Invernali che si terranno nel prossimo inverno.

La casa del Biscione è Automotive Partner assieme ai marchi italiani del gruppo Stellantis. Per quanto riguarda gli allestimenti di serie, l’Alfa Romeo Tonale 2026 prevede cerchi in lega da 17″, fari Full LED, cruise control adattivo, telecamera posteriore, strumentazione digitale da 12,3″, monitor centrale da 10,25″, sistema keyless per il bloccaggio e lo sbloccaggio delle portiere, climatizzatore automatico bi-zona e schienale posteriore abbattibile con uno schema 60:40. Questa è la versione più economica.