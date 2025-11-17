Figuraccia Elkann, poco informato sulla Ferrari: emerge la verità dell’ex tecnico della Scuderia

Il Presidente della Ferrari, John Elkann, ha presentato un attacco frontale ai piloti. Ecco come è venuto fuori da una chiacchierata con un membro dell’armata di Montezemolo.

Il Presidente della Ferrari ha sparato a zero sull’operato in pista nel 2025 dei piloti della Scuderia. Hamilton e Leclerc hanno avuto un rendimento in linea con quelle che sono le reali capacità tecniche del mezzo. L’anglocaraibico avrebbe potuto fare di più, ma al primo anno in un nuovo ambiente, ha sofferto anche un periodo di ambientamento. Per ora l’unica gara vinta, seppur una Sprint Race, l’ha portata a casa il 7 volte iridato di Stevenage in Cina. Charles Leclerc, grazie all’esperienza e al suo talento, è riuscito ad avere un rendimento più costante, salendo sul podio in 7 occasioni.

Nel complesso la Ferrari non ha mantenuto le aspettative della vigilia. Avrebbe dovuto lottare per il titolo con McLaren e Red Bull Racing per il primo gradino del podio, ma ha mancato l’obiettivo a causa di una monoposto ricca di problemi. In classifica costruttori la Rossa si trova quarta, a 3 GP dalla fine del campionato, con ancora la possibilità di agguantare la seconda posizione occupata dalla Mercedes. Sebbene abbia debuttato il giovane Kimi Antonelli, la squadra teutonica ha gestito bene l’addio di Hamilton, mentre la RB non è riuscito a trovare un degno erede di Sergio Perez, affidandosi al solo estro di Max Verstappen.

L’analisi sulla Ferrari e su Elkann

La Scuderia modenese non ha ancora trovato una quadra. Il team principal Frederic Vasseur ha costruito un team a sua immagine e somiglianza, ma pit stop migliorati a parte, non ci sono stati segnali positivi. Elkann, sempre più sconnesso dalla realtà della pista, ha annunciato in una recente intervista che i piloti avrebbero dovuto parlare meno e pensare a guidare. La SF-25 non è una monoposto degna persino della sua predecessora. L’ex tecnico della Ferrari, Mazzola, ha detto la sua sulle recenti dichiarazioni del presidente.

L’ingegner Luigi Mazzola, figura centrale del team nell’era Montezemolo-Todt-Schumacher, ai microfoni di Fanpage.it, ha spiegato: “Manca una leadership consapevole di cosa vuol dire vincere. Nelle riunioni volava di tutto, ma all’esterno non usciva nulla. Il leader era presente 24 ore su 24, conosceva la macchina e trascinava la squadra”. Elkann sarebbe malinformato sulle reali problematiche del team perché non vive le dinamiche di pista come faceva l’ex presidente Luca Cordero di Montezemolo.