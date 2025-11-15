MotoGP GP Valencia, Sprint Race: Alex Marquez non ha rivali, Acosta supera Bagnaia nel mondiale

L’ultima Sprint Race stagionale della MotoGP vede trionfare Alex Marquez, protagonista di un dominio totale. Pedro Acosta chiude secondo e supera Pecco Bagnaia nel mondiale piloti, mentre Marco Bezzecchi ipoteca il terzo posto.

Il gran finale di stagione della MotoGP si è ufficialmente aperto con la Sprint Race del sabato, che ha avuto, sin dalle prime battute, un chiaro padrone. Alex Marquez ha trionfato in sella alla Ducati del Gresini Racing, mettendo il punto esclamativo su una stagione strepitosa. Lo spagnolo si è preso il comando alla partenza, staccando nettamente la concorrenza e gestendo la leadership sino alla bandiera a scacchi.

In seconda posizione c’è Pedro Acosta, sempre molto solido su una KTM che solo lui riesce a portare nelle prime posizioni. Acosta supera Pecco Bagnaia al quarto posto nel mondiale, mentre Marco Bezzecchi è matematicamente terzo, dato anche il 13esimo posto di un Pecco Bagnaia che continua a remare nelle retrovie. Terza posizione nella gara Sprint per Fabio Di Giannantonio, seguito da Raul Fernandez e dallo stesso Bezzecchi, autore di una gara incolore dopo la pole position. Sesto Franco Morbidelli davanti a Fabio Quartararo, Brad Binder, Ai Ogura e Johann Zarco che hanno completato la top ten. 16esimo Nicolò Bulega sull’altra Ducati ufficiale.

MotoGP, Acosta supera Bagnaia al quarto posto nel mondiale

La pole position del Gran Premio di Valencia è andata a Marco Bezzecchi, voglioso di chiudere al meglio una stagione vissuta da grande protagonista. Al via è però Alex Marquez a salire in cattedra, seguito da Pedro Acosta e dallo stesso Bezzecchi, protagonista di una pessima partenza. L’alfiere di casa Aprilia perde altre posizioni, scivolando addirittura in sesta posizione. Incubo per Pecco Bagnaia che scende al 17esimo posto, dimostrando di non avere ritmo sin dalle prime fasi.

Grave errore di Joan Mir che scivola e centra in pieno Luca Marini, provocando un doppio ritiro per il team Honda HRC. Gara di sofferenza anche per il rientrante Jorge Martin, protagonista di un lungo che lo porta a crollare all’ultimo posto. Al comando, Alex prova a scrollarsi di dosso Acosta, dando lo strappo decisivo al sesto passaggio. Lo spagnolo di casa KTM è protagonista di un lungo, perdendo contatto con la Ducati del Gresini Racing che comanda la carica.

Negli ultimi giri la situazione non cambia, Alex prosegue sul proprio ritmo senza alcun problema, volando a vincere una gara che non è mai stata in discussione. Acosta, con la piazza d’onore, sopravanza Bagnaia al quarto posto nel mondiale, e precede Fabio Di Giannantonio, che supera Raul Fernandez al penultimo giro, mentre Bagnaia non va oltre la 13esima piazza. Alle 14:00 di domani la partenza della gara.