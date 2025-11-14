Invasione cinese in arrivo? Pronto lo sgambetto a FIAT e ora in Europa tremano tutti

L’avanzata delle case cinesi sul mercato dell’auto procede rapidamente, ed è BYD a guidare l’incedere del paese del Dragone. L’ultimo annuncio del colosso cinese è una mazzata per la concorrenza mondiale.

Sono anni di svolta per il mercato dell’auto, che sta a tutti gli effetti cambiando padroni. La crisi di giganti come Stellantis e Volkswagen, e l’avanzata di nuove realtà sta ridefinendo gli equilibri globali del mondo delle quattro ruote. Tempo pochi anni, e la Cina potrebbe ritrovarsi in una posizione di leadership incontrastata, ed il cambiamento sembra già avvenuto. BYD è un colosso contro il quale i marchi europei non possono pensare di competere, e che sta ottenendo sempre più fiducia da parte della clientela.

Nelle ultime ore, anche il vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha ribadito la netta superiorità ingegneristica raggiunta dalla BYD, in grado di realizzare macchine migliori rispetto a quelle nostrane, sia sul fronte estetico che tecnologico. Gli affari del gigante asiatico vanno a gonfie vele, tanto da ridefinire gli obiettivi di vendita per il 2026, con un annuncio che è tutto un programma. I vertici si sentono molto sicuri del potenziale dell’azienda, che fuori dai confini cinesi sta diventando sempre più forte.

BYD, obiettivo la vendita di 1,6 milioni di auto fuori dalla Cina

Secondo quanto annunciato nelle ultime ore, BYD vuole arrivare a vendere ben 1,6 milioni di auto nel 2026 fuori dai confini nazionali. In base ad un rapporto di “Citi“, che è stato pubblicato in questi giorni, un ampliamento degli obiettivi di questo genere significherebbe andare a raddoppiare le previsioni precedenti. Secondo queste ultime, si pensava ad un numero di vendite compreso tra 900.000 ed un milione di veicoli. Un discreto numero di nuovi modelli in arrivo potrebbe essere fondamentale nel processo di incremento delle vendite.

L’obiettivo di BYD è quello di aumentare le immatricolazioni dei propri modelli con il giusto equilibrio tra le regione di Europa, Nord America ed ASEAN, dal momento che ognuna di esse rappresentano un terzo delle vendite totali del 2025. I vertici di BYD puntano comunque sull’Europa, nonostante la scarsa diffusione di veicoli elettrici che è ormai un fenomeno ben noto nel Vecchio Continente. La strategia che prevede di puntare sulle auto Plug-In Hybrid sta dando i propri frutti, e presto ciò sarà ancor più evidente.