Compra una Range Rover su Alibaba al prezzo di uno scooter: quello che gli arriva a casa è sconvolgente (VIDEO)

Non sempre gli affari online si tramutano in piacevoli sorprese. Questa storia su una Range Rover insegna a non fidarsi troppo delle proposte cinesi su Alibaba.



Per gli amanti del fuoristrada duro e puro due sono le vere regine: Land Rover e Jeep. Due marchi storici che mettono in moto la passione per l’avventura, che hanno incarnato il piacere di guida su ogni fondo stradale, in ogni stagione. Pioggia, vento, neve, fango sono elementi distintivi di un segmento che non teme avversità. La filosofia del gigante inglese, segue una tradizione e una formazione classica, dalle linee squadrate ad interni comodi e ricercati. La Range Rover è da sempre status symbol di un certo tipo di clientela che ama distinguersi ma con sobrietà e fascino inglese.

Auto della Regina d’Inghilterra, la Range Rover è un auto di lusso con prestazioni di tutto rispetto, affidabile e sicura in ogni condizione di guida, che si è affermata nel tempo come 4×4 indomabile, dalla forza e dalla robustezza esorbitante. Un veicolo che sa coniugare il comfort con la natura spartana della prima serie, oggi considerata classic. Nel sempre più variegato mondo di 4×4 la Range Rover rappresenta un punto di riferimento e per questo è desiderata da clienti in tutto il mondo. Amatissima ad ogni latitudine, non soffre la concorrenza perchè con RR non si può competere, la si può solo emulare.

Range Rover: sorpresa spiacevole

In Cina hanno deciso di copiare l’ultima gen del bestione britannico, partorendo quella che appare un’auto giocattolo da $ 4.000 che vi farà piuttosto sorridere. Nonostante il suo aspetto simile a quello della mastodontica Range Rover, la versione cinese acquistabile su Alibaba appartiene a una classe differente. Date una occhiata al filmato in basso di Supercar Blondie per un test drive inedito che non scorderete facilmente.

La combinazione delle dimensioni ridotte e del motore elettrico la rendono più un golf cart o una vettura per bambini. Il progetto è davvero simpatico e valido se lo si contestualizza nell’uso privato. Una piccola Range in miniatura green, divertente, giovane, ideale per spostarsi in una villa in giardino o su un campo da golf. La Range Rover detta le regole del fuoristrada da sempre in Europa e la Cina copia. Impossibile commercializzare l’unica ed inimitabile regina britannica.