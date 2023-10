In vendita la Range Rover della Regina Elisabetta: si prevede un’asta reale

La Range Rover è sempre stata una delle auto preferite della Regina d’Inghilterra. Spesso i paparazzi l’hanno beccata in azione sull’iconico fuoristrada.

La Jeep sta all’America, come la Land Rover sta al Regno Unito. La casa che oggi fa parte del Gruppo indiano Tata, prendendo spunto dai fuoristrada americani, ha fatto scuola. La Land Rover produce diverse auto a ruote alte di lusso come la Discovery, la Defender e la Evoque, ma la n.1 è la Range Rover.

La mastodontica vettura inglese, nata per affrontare qualsiasi condizione, è giunta alla quinta serie. Il fuoristrada, con il suo design squadrato, sin dalla prima gen, ha avuto un impatto sulla concezione mondiale di off-road. Un tempo le vetture non erano così lussuose. E’ diventata un salotto, nelle ultime gen, garantendo elementi tecnologici all’avanguardia e componenti classici.

La carrozzeria dell’ultima seria presenta una lunghezza di 505 cm (e passo di 299) oppure di 525 cm (la versione a passo lungo LWB, con distanza fra i centri delle ruote di 319 cm) larghezza e l’altezza, pari a 198 e 187 centimetri, mentre il bagagliaio presenta una capienza 725 litri. Una delle particolarità della vettura inglese è che può arrivare ad ospitare sino a 7 passeggeri nella versione allungata. Anche per questo motivo è tra le preferite di coloro che vivono in campagna e che hanno una famiglia numerosa.

Il frontale delle Range è caratterizzato da un profilo imponente con una ampia griglia. Con la quinta serie sono stati introdotte i listelli cromati con effetto tridimensionale per mettere, ancor più in risalto, la scritta Range Rover. Vero marchio di fabbrica il gruppo ottico anteriore. Un tempo era solo termica, oggi il 3.0 litri a 6 cilindri in linea, abbinato al sistema mild-hybrid, vanta tre diverse versioni da 249 CV, 300 CV e 350 CV. I motori a benzina e plugin hanno una potenza di 440 CV e 510 CV.

Il bestione Range Rover della Regina Elisabetta

Dal 2008 la visione del costruttore indiano ha inaugurato un nuovo filone, pur rimanendo fedele alla solidità stilistica dei modelli iconici Land Rover. I puristi, per fortuna, possono sorridere. L’auto della Regina è stata immatricolata per la prima volta nel 2004 nel Regno Unito. Il veicolo, naturalmente, è in perfette condizioni. Il primo tagliando porta la data dell’aprile 2005.

L’auto è stata sottoposta a manutenzione e sul contachilometri sono registrati le 110.000 miglia percorse (177.000 km). Non proprio pochi, ma Sua Maestà adorava questo modelli.

La targa BN04 EPU della Range Rover è stata guidata dalla Regina in persone per i suoi spostamenti in campagna. Si occupa dell’asta Iconic Auctioneers che addirittura metterà in mostra un video della Regina al volante dello specifico modello.

L’asta per la Range Rover del 2004 si terrà domenica 11 novembre al NEC Classic Motor Show Sale 2023 in Inghilterra. Nel video caricato dalla casa d’aste potrete apprezzare la colorazione Epsom Green.

Il modello della Regina presenta interni in Sand Hide, con specifici coprisedili anteriori e posteriori. E’ presente anche una separazione tra il divanetto posteriore e il portabagagli per il trasporto dei cani. Non vogliamo anticiparvi troppo. Mettetevi comodi e osservate il video del bestione, nato dalla divisione Special Vehicle Operations di Land Rover.