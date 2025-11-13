F1, vergogna in Brasile: trapela un video scandaloso, per Hamilton e la Ferrari è agghiacciante

Lewis Hamilton, così come tutto il team Ferrari, sono stati protagonisti di un fine settimana difficile in quel di Interlagos. Contro l’ingegnere del sette volte campione del mondo sono partiti anche dei cori minacciosi.

Un week-end da incubo per la Ferrari è andato in archivio con largo anticipo sul tracciato di Interlagos. Prima di metà gara, infatti, entrambe le SF-25 si sono ritirate, permettendo così alla Red Bull di scalzare la Scuderia modenese dal terzo posto nel mondiale costruttori. Charles Leclerc è stato sfortunato protagonista del contatto tra Oscar Piastri ed Andrea Kimi Antonelli, che hanno costretto il monegasco ad uno stop forzato.

Lewis Hamilton ha commesso un grave errore, nel momento in cui stava attaccando Franco Colapinto sul rettilineo principale, finendo per tamponare l’argentino di casa Alpine. Il sette volte campione del mondo ha così danneggiato irrimediabilmente il fondo della sua auto, venendo richiamato ai box dopo aver scontato una penalità. Un doppio zero che pesa come un macigno nella corsa al secondo posto, ma anche a livello morale. Poche ore dopo la fine del week-end brasiliano, come se non bastasse, sono emerse delle vergognose immagini, che non hanno nulla a che vedere con il motorsport. Vittima l’ingegnere di pista del britannico.

Hamilton, cori contro l’ingegnere di pista Riccardo Adami

Un qualcosa di vergogno è avvenuto sulla griglia di partenza del Gran Premio del Brasile, a pochi minuti dal via. Alcune tifose hanno inveito contro Riccardo Adami, l’ingegnere di pista di Lewis Hamilton, indirizzando dei cori vergognosi contro l’ingegnere italiano. Cose di questo genere, ed il nostro dovere di cronisti ci impone di rimarcarlo in ogni singola occasione, non hanno nulla a che vedere con lo sport che amiamo, e con nessuna disciplina in generale.

VÍDEO: Torcedores em Interlagos mostrando o dedo do meio para Riccardo Adami (engenheiro de corrida de Hamilton) e cantando: “Adami, pode esperar, a sua hora vai chegar” pic.twitter.com/a26yhnqhBh — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) November 11, 2025

Nel video che abbiamo qui pubblicato, sentiamo distintamente urlare: “Adami può aspettare, la sua ora arriverà“, chiaramente in lingua portoghese. Adami si è girato verso il pubblico, ricevendo anche un dito medio da parte di queste pseudotifose. L’episodio che ha visto come vittima l’ingegnere di Hamilton ha fatto subito il giro del mondo, e non possiamo far altro che dissociarci, se ce ne fosse ancora bisogno, da quanto accaduto. La speranza è che chi di dovere identifichi le protagoniste del vile gesto e prendano i dovuti provvedimenti nei loro confronti.