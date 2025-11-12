L’offerta imperdibile per il SUV del momento, meno di 20.000 euro: non serve nemmeno il bonus statale

Il marchio romeno è tra i preferiti dagli italiani per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Scopriamo le caratteristiche della Dacia Duster GPL.

Il mercato europeo dell’automobile sta conoscendo una crisi senza precedenti. Una molteplicità di cause come le normative antinquinamento dettate dalla Commissione europea scoraggiano all’acquisto di auto termiche, dall’altra parte c’è una espansione del mercato asiatico, anche in Europa, che ha rivoluzionato, con le auto a pile, le regole e il principio della domanda da sempre nato sulla base del desiderio.

Anche la Germania, polmone d’Europa, sta conoscendo una contrazione nelle vendite con i suoi marchi storici e blasonati. In questo scenario apocalittico dove si contano più gli operai in cassa integrazione, tagli al personale, e cessioni d’ azienda c’è chi in Europa fa la differenza con la produzione di un SUV dal prezzo concorrenziale, che piace tanto anche agli italiani e si piazza ai primi posti nelle vendite anche alle nostre latitudini, parliamo della Duster a GPL.

La Dacia che sta stravolgendo il mercato

Il segmento tra i più richiesti oggi giorno, corrisponde alla praticità e all’uso di tutti gli automobilisti che desiderano un’alimentazione conveniente per coprire lunghe percorrenze e qualche strada bianca nel fine settimana. Duster è l’auto comoda per tutta la famiglia, con una buona capacità di carico, con le sue dimensioni che evidenziano una lunghezza da 434 cm, una larghezza da 181 cm e un’altezza da 166 cm, ideale per la montagna e per attraversare viottoli di campagna senza accusare le asperità di un terreno accidentato.

Diverse le alimentazioni offerte dalla Casa, di certo tra le più convenienti la versione GPL, che monta un 3 cilindri da 999 di cilindrata e che sprigiona un massimo di 101 cavalli, con una velocità massima di 166 km/h. Una vettura a ruote alte esteticamente moderna che offre tutte quelle soluzioni pratiche che mettono a proprio agio la clientela nel quotidiano. Il prezzo è da utilitaria e questo la rende appetibile a un pubblico ampio: 19.990 euro sono un incentivo all’acquisto. Scopritela presso le concessionarie del marchio romeno, appartenente al Gruppo Renault.