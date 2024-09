Dacia Duster pronta ad essere messa in crisi: il nuovo SUV in arrivo ha un prezzo irrisorio

Un nuovo SUV irrompe sul mercato e lancia la sfida alla Dacia Duster, puntando su prezzi bassi ed alta qualità. I dettagli.

Non è un mistero che il mondo dei SUV stia vivendo una fase di netta crescita, che li ha portati ad affermarsi come modelli preferiti dalla clientela. Tutti i costruttori si sono adeguati e ne hanno portati al debutto di ogni tipo, sia in Italia che nel resto d’Europa, dove questa categoria sta spopolando. La Dacia può contare sul grande successo della Duster, il modello a ruote alte economico per eccellenza, ed è pronta per allargare la propria offerta.

Tra meno di un mese, al Salone di Parigi, in programma dal 14 al 20 di ottobre, verranno tolti i veli anche alla Bigster, pronta ad aggredire il Segmento C con prezzi che dovrebbero partire da 22 mila euro. Tuttavia, la Dacia deve fare molta attenzione, perché un altro brand vuole fare faville con un suo SUV, forte di un ottimo prezzo e di caratteristiche che fanno al caso della clientela più esigente. Ecco i dettagli su quest’auto tanto amata.

SUV, tutto sulla nuovissima Evo 7

Parlando di SUV, la nuova Evo 7 è sicuramente una delle più chiacchierate del momento, prodotta da un brand che fa parte del gruppo DR. Si tratta di un brand che importa modelli cinesi per poi ribrandizzarli e rivenderli a costi molto contenuti, e questo è il segreto del suo successo. La Evo 7 è lunga 4,80 metri, larga 1,87 ed alta 1,76 metri. Può essere omologata sia per cinque che per sette persone, e questo la rende molto spaziosa e ricca di comfort per gli occupanti.

Sul fronte motoristico, a spingerla c’è un 4 cilindri da 1.500 cc di cilindrata, con ben 174 cavalli di potenza massima. La velocità massima è di soli 160 km/h, mentre, a livello di consumi, la versione alimentata a benzina percorre 100 km con 7,4 litri in media. Così come nel caso delle Dacia, anche Evo lascia ampio spazio al GPL, mentre non è possibile acquistarne una versione a gasolio.

Sul fronte dei prezzi, la Evo 7 a benzina parte da 29.900 euro a cinque posti, mentre ce ne vogliono 32.900 per avere i sette posti. Il prezzo d’attacco del SUV dotato di motore a benzina e GPL costa 31.900 euro, ma va detto che rispetto alla Dacia Duster ha sicuramente uno svantaggio sul fronte dei prezzi. Infatti, l’auto rumena parte da 17.900 euro, molto meno rispetto alla novità di casa Evo, che dovrà faticare per competere contro di lei.