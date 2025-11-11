Ufficiale lo stop alla circolazione in Italia: la notizia è arrivata, ci sarà lo stop assoluto

Lo stop alla circolazione per un gran numero di mezzi è ufficiale nel nostro paese, ed è arrivato il momento di scoprire quali saranno i veicoli che non si potranno muovere sulle strade.

Siamo in una fase dell’anno non troppo caotica per quanto riguarda il traffico, dal momento che a novembre è difficile vedere incolonnamenti legati alle partenze come avviene in estate o nel periodo delle vacanze di Natale. Tuttavia, esistono comunque delle norme di prevenzioni utili per evitare che si scateni il caos sulle nostre strade, come quelle che impongono lo stop alla circolazione per determinate categorie di veicoli.

Nello specifico, si parla sempre più spesso di stop alla circolazione per i mezzi più inquinanti, quelli che hanno qualche decennio di troppo sulle spalle e che vengono considerati più dannosi per il nostro clima. Tuttavia, oggi vi parleremo dello stop che riguarda i mezzi pesanti, soggetti a divieti particolari nel nostro paese, utili per cercare di limitare il traffico nelle giornate in cui c’è più traffico. Andiamo a scoprire i dettagli su un aspetto che può sicuramente fare la differenza.

Circolazione, le date dello stop a novembre per questi mezzi

Sappiamo bene come i mezzi pesanti siano soggetti a delle speciali normative in Italia, e che non possono circolare in determinate giornate, quelle in cui c’è più traffico in assoluto. All’artico 6 comma 1, il Codice della Strada impone il divieto di circolazione ai mezzi pesanti in autostrade e strade urbane per quelli con massa autorizzata complessiva di 7,5 tonnellate, ma anche per veicoli eccezionali ed adibiti al trasporto di mezzi pericolose. Sono esenti da questo divieto di circolazione i mezzi che si muovono da e verso la Sicilia o la Sardegna, ma anche il resto d’Europa, per i quali c’è una regolamentazione che è leggermente diversa.

Per quanto concerne il mese di novembre, lo stop alla circolazione sarà previsto per tutte le domeniche del mese e per i giorni festivi, dalle ore 09:00 alle 22:00 di domenica 9, 16, 23 e 30 del mese. In queste giornate e nelle fasce orarie indicate, non si potrà transitare a bordo di questi mezzi in autostrada e nelle strade urbane, così da evitare di causare code e traffico in eccesso. Sono previste multe molto salate per chi non rispetterà queste norme.