Marquez torna in azione? Il manager vuota il sacco: cosa sta accadendo al campione spagnolo

Marc Marquez non è più sceso in pista in questo finale di stagione, a seguito del terribile incidente di Mandalika che lo ha costretto ad un intervento chirurgico alla spalla destra. Il manager fa chiarezza sulle sue condizioni.

La MotoGP si avvicina all’ultima tappa stagionale, in programma per questo week-end sul tracciato di Valencia, che torna a chiudere la stagione dopo l’assenza dello scorso anno. Non sarà della partita Marc Marquez, il quale salterà anche i test del lunedì, a seguito del terribile infortunio avvenuto ai primi di ottobre a Mandalika. Una settimana dopo la conquista del nono titolo mondiale, il nativo di Cervera è stato protagonista di una collisione con Marco Bezzecchi in Indonesia, avendo la peggio nel contatto.

Sin dai primi riscontri, si era compreso che Marquez avesse riportato alcune fratture, tali da costringerlo a sottoporsi ad un intervento chirurgico alla scapola destra, inizialmente non programmato. La Ducati aveva comunicato, dapprima, la sua assenza nelle tappe di Phillip Island e Sepang, ma si è poi deciso di procedere senza fretta, evitandogli di tornare in pista nelle ultime uscite. Considerando ciò che è accaduto nel 2020, Marc si prende tutto il tempo necessario per ristabilirsi, così da tornare in pista nel 2026 nelle condizioni migliori. Andiamo a scoprire gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute, che sono finalmente positivi.

Marquez, Jaime Martinez fa sapere che sarà presto in moto

In un’intervista che è stata riportata dal sito web “MotoSan“, il manager di Marc Marquez, Jaime Martinez, ha fornito un aggiornamento sullo stato di salute del nativo di Cervera. In base a quanto emerge, le condizioni dello spagnolo stanno migliorando di giorno in giorno, ed è probabile che, molto presto, lo rivedremo in sella ad una moto. Ovviamente, è fondamentale seguire tutti i consigli dei medici, così da evitare ricadute e nuovi problemi, procedendo senza eccessi.

Martinez ha così rassicurato i fan del nove volte campione del mondo: “Le sue condizioni si stanno evolvendo bene, il suo recupero procede nel migliore dei modi. Stiamo seguendo alla lettera i consigli dei medici, e stiamo solo aspettando il momento giusto in cui dobbiamo tornare. L’infortunio è stato ovviamente grave ed è un momento in cui Marc dovrà essere paziente, ed aspettare che i medici possano dargli il via libera. Marc salirà sulla moto molto presto, non appena i medici gli daranno l’ok. Sta provando a migliorare ogni giorno e penso che presto lo rivedremo sulla moto“.