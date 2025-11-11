Leclerc è furibondo: volano parole grosse, il pilota della Ferrari non ci sta

Charles Leclerc è stato nuovamente sfortunato protagonista del GP del Brasile, venendo buttato fuori nel contatto originato dall’attacco di Oscar Piastri su Andrea Kimi Antonelli. Le sue parole trasudano grande delusione.

Il Gran Premio del Brasile si è concluso prima di metà gara per entrambi i piloti della Ferrari, protagonisti di una domenica nera sul tracciato di Interlagos. Il Cavallino è ora precipitato al quarto posto nel mondiale costruttori, scavalcato anche da una Red Bull che ha corso per tutto l’anno con un solo pilota. Il gap dalla piazza d’onore, occupato dalla Mercedes, è salito a 36 punti, ed una rimonta appare quasi utopistica considerando che mancano solo tre gare al termine del mondiale.

Charles Leclerc è stato eliminato nella collisione tra Oscar Piastri ed Andrea Kimi Antonelli, quando ha tentato un sorpasso all’esterno della prima curva, uscendone come vittima incolpevole. Imbarazzante, viceversa, l’errore di Lewis Hamilton, che ha tamponato in rettilineo Franco Colapinto, danneggiando in modo irreparabile la sua SF-25. San Paolo è la fotografia perfetta della stagione Ferrari, nella quale non ha funzionato nulla, ed il monegasco non ha potuto nascondere la propria delusione per quanto accaduto.

Leclerc, grande arrabbiatura per il crash di San Paolo

Nell’intervista concessa ai microfoni di “SKY Sport F1” dopo il contatto che lo ha messo fuori dai giochi, Charles Leclerc ha espresso tutta la propria delusione per quanto accaduto. Il monegasco crede che l’incidente sia frutto di un concorso di colpa tra Oscar Piastri ed Andrea Kimi Antonelli, dal momento che, a suo parere, quest’ultimo avrebbe potuto allargare la traiettoria ed evitare la collisione. La direzione gara ha però punito solamente il pilota della McLaren con 10 secondi di penalità, scontati alla prima sosta ai box.

Leclerc è apparso frustrato dopo l’incidente: “Non c’era niente di rischioso nella manovra che ho fatto, sono molto inca**ato, perché non c’è stato nulla di sbagliato in quello che ho fatto. Lo rifarei altre 20 volte, ma purtroppo hanno sbagliato all’interno e basta. Se è stato Oscar a fare una manovra troppo rischiosa? Non sono arrabbiato con nessuno dei due sono cose che succedono, ma ho un’idea leggermente diversa. Oscar è stato sicuramente ottimista, ma Kimi aveva tutto lo spazio che voleva per evitare l’incidente. Lui ha fatto la curva come se Oscar non ci fosse, poteva fare qualcosa in più per evitare il contatto“.