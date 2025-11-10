Rivoluzione Toyota: il colosso giapponese svela un nuovo brand per ricchi

Toyota propone un altro marchio premium e lo fa in grande stile, andando a recuperare un nome storico per il Paese del Sol Levante.

Il metro di valutazione del benessere di un individuo in certe società ancora oggi è rappresento dal possesso di un auto. Status symbol anche alle nostre latitudini, l’automobile incarna il carattere e la personalità dell’individuo. La globalizzazione ha contribuito ad una frattura sociale ed in alcune realtà come la nostra l’ascensore sociale si è fermato da tempo. La vecchia borghesia è scivolata nella povertà e pertanto anche il potere d’acquisto è cambiato.

In una società divisa in due, ricchi e poveri, si necessita di automobili che corrispondano alle esigenze e al portafogli degli uni e degli altri. Gli analisti e gli studiosi del settore che hanno il metro di valutazione in termini di sensibilità ai mutamenti sociali lavorano anche per le Case costruttrici per offrire le migliori strategie di marketing.

La nuova proposta di Toyota

Il colosso giapponese ha svelato un nuovo brand per ricchi che incarna lo spirito premium della Casa. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola e cosa ci aspetta dal Sol Levante. Il brand di lusso, Lexus, in una scala piramidale si posizione al secondo posto sul podio nella gerarchia dei marchi Toyota. Lexus, a livello globale, lo scorso anno ha immatricolato 851.214 esemplari. Date una occhiata al video in basso del canale YouTube YOUCAR per capire lo stile del nuovo marchio.

La Toyota è confermata all’apice della classifica mondiale, scorporando Century e trasformandola in un’entità indipendente al di sopra anche di Lexus. Il presidente Akio Toyoda ha svelato che l’idea di proporre un marchio “superiore a Lexus” è stata sua, convinto che Century debba rappresentare “una categoria a sé stante”. Century offrirà una gamma variegata a prezzi elevati per sfidare i major inglesi e tedeschi. I primi dettagli sono emersi durante una conferenza in vista del Japan Mobility Show 2025. Facente parte del Gruppo c’è anche Daihatsu che offre auto alla portata di tutte le tasche, oltre a GR per le vetture più pepate. Una diversificazione nella produzione che fortifica la posizione sul mercato di Toyota e al tempo stesso offre possibilità quasi infinite agli acquirenti.