La Toyota svela un motore da sogno: altro che elettrico, è un vero gioiello a benzina

Il marchio Toyota continua a confermare la propria totale fiducia ai motori termici, e l’ultima novità ne è una conferma ulteriore. Andiamo a scoprire il propulsore che verrà montato dalla casa nipponica.

Nonostante lo sviluppo che è attualmente in corso di nuovi modelli totalmente elettrici, la Toyota ha sempre chiarito di essere un brand a favore dei motori termici. Il presidente, Akio Toyoda, è del parere che le auto elettriche, anche nel momento in cui arriveranno al massimo sviluppo, non supereranno mai la quota di mercato del 30%, lasciando il resto del dominio a veicoli ibridi e termici. La casa giapponese punta su una nuova generazione di motori quattro cilindri di dimensioni contenute, con l’obiettivo di ottenere un risparmio di peso.

Questi motori alimenteranno la grande maggioranza dei modelli futuri della casa giapponese, e non c’è alcun intenzione di fare un passo indietro. La Toyota crede fortemente nei motori termici, ed all’inizio del mese di dicembre, svelerà un nuovo bolide che gli appassionati attendono da tempo. Ci riferiamo alla nuova supercar con marchio GR, acronimo di Gazoo Racing, vale a dire la divisone che gestisce i programmi ufficiali nel FIA WEC e nel mondiale rally. La vettura ad alte prestazioni della casa giapponese monterà un nuovo motore, molto potente ed efficiente.

Toyota, la nuova supercar avrà il motore V8 biturbo ibrido

Le indiscrezioni degli ultimi mesi hanno finalmente trovato conferma. La supercar Toyota GR monterà un motore V8 biturbo ibrido, come reso noto dal presidente del comparto motori, Takashi Uehara, che ne ha parlato durante il Japan Mobility Show andato in scena a Tokyo. Il propulsore si baserà su un otto cilindri che fa parte della futura famiglia di motori a benzina modulari, con cilindrate comprese tra 1,5 e 2,0 litri. Il V8 sarà simile al quattro cilindri della concept GR Yaris M, dotata di una potenza massima di 400 cavalli.

Riteniamo lecito prevedere che la potenza sulla supercar in arrivo tra pochi mesi sia però molto superiore, così da raggiungere picchi di performance da sportiva di razza. Il motore termico lavorerà in combinato con un sistema ibrido, ma non con architettura Plug-In Hybrid. La versione della supercar a marchio Lexus monterà un motore lievemente diverso rispetto alla versione Toyota, ma la base sarà sempre quella del V8 elettrificato. Le indiscrezioni non faranno altro che moltiplicarsi nelle prossime settimane, in attesa che il nuovo bolide giapponese venga svelato al mondo.