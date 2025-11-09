Toyota sfida Ferrari: nuova sportiva GR con motore termico V8 biturbo

La Casa giapponese non rinuncia al lusso e proporrà una supercar con un cuore a combustione. Scopriamo il nuovo progetto Toyota.

La Casa di Tokyo non ha nessuna intenzione di perdere lo scettro. Toyota è il marchio numero 1 al mondo per vendite e vuole continuare ad offrire sportive da urlo con motori termici, magari ibride ma non elettriche e questa è una ottima notizia. La casa automobilistica porterà al debutto una nuova supercar di altissimo profilo e lo stesso farà il marchio di lusso del Gruppo, Lexus.

La Toyota GR GT verrà presentata a breve al Salone dell’Auto di Tokyo 2026, che si terrà dal 10 al 12 gennaio. I rumor si sono sprecati sulle soluzioni tecniche scelte dai tecnici giapponesi. La strategia è quella di offrire ampia scelta ai clienti. Si parte dai motori 100% termici, hybrid senza dimenticare le soluzioni dell’industria 2.0 dell’automotive.

Toyota non dimentica il termico

La scelta di investire sui V8 arriva da Takashi Uehara, responsabile della divisione di motori della Casa automobilistica nipponica. In occasione di un’intervista in occasione del Japan Mobility Show ha rivelato che il Gruppo punterà su supercar di alto spessore. La nuova famiglia di motori 4 cilindri di 1,5 litri e 2 litri su cui Toyota sta puntando promette performance da urlo. Il motore, posto in posizione centrale, 2 litri equipaggia il concept GR Yaris M. Potrebbe sprigionare circa 400 CV ma si dice che abbia tutti i numeri per arrivare anche a 600 CV. Porsche, Ferrari e gli altri top brand sono avvisati. In base il video della vettura camuffata svelata sul canale YouTube di Automotive Mike.

Takashi Uehara ha spiegato che il motore a quattro cilindri montato dietro i sedili della GR Yaris M potrà far emozionare i puristi. L’unità V8 verrà associata a un sistema ibrido e sarà in futuro utilizzata anche da Lexus, nella nuova supercar Lexus LFA che, ancora nelle forme di concept, ha fatto capolino alla Monterey Car Week. La Lexus potrebbe sviluppare una erogazione più dolce rispetto a quella più brutale della Toyota. Attendiamo al varco la nuova GR GT con questo nuovo motore V8.