Noah Dettwiler, come sta il pilota della Moto3 dopo l’incidente? Arrivano delle novità

Noah Dettwiler è stato protagonista di un incidente terribile durante il giro di formazione del GP di Malesia di Moto3, ma ora arrivano finalmente delle notizie rassicuranti. Ecco quali sono le sue condizioni.

“Motorsport is dangerous“, è questa una delle frasi più note per gli appassionati del mondo delle quattro e delle due ruote, e che continua a rivelarsi attuale, nonostante i tanti passi in avanti svolti sul fronte della sicurezza. I sistemi più recenti hanno largamente ridotti i rischi di incidenti mortali e di lesioni gravi, ma il rischio zero non ci sarà mai. La conferma è arrivata con il terribile crash che ha visto coinvolti Noah Dettwiler e José Antonio Rueda, quasi due settimane fa in Malesia.

In occasione del giro di formazione della gara di Moto3, il pilota svizzero stava procedendo molto lentamente nella prima parte del tracciato di Sepang, ed è stato centrato dal campione del mondo in carica, che procedeva ad una velocità molto più elevata. Dettwiler ha avuto la peggio ed è stato colpito da diversi arresti cardiaci, prima di essere trasferito all’ospedale di Kuala Lumpur in terapia intensiva. Dopo tanta paura, è finalmente arrivata una notizia positiva, che ha scaldato il cuore degli appassionati.

Dettwiler, lascia l’ospedale di Kuala Lumpur e torna in Svizzera

A meno di due settimane dal terribile crash di Sepang, il team CIP Green Power per cui gareggia Noah Dettwiler ha pubblicato un comunicato stampa che fa ben sperare: “Siamo ben lieti di poter comunicare che Noah Dettwiler sta meglio e che ha lasciato l’ospedale, con i medici dell’ospedale di Kuala Lumpur che hanno dato il via libera per il suo rimpatrio in Svizzera. Un team di Swiss Air-Rescue Rega ha visitato Noah all’ospedale di Kuala Lumpur per discutere e pianificare i dettagli del suo trasporto medico a casa nella giornata di mercoledì“.

In seguito, è stato reso noto che Dettwiler è atterrato a Zurigo nel pomeriggio di giovedì, e presto si sottoporrà ad un altro intervento chirurgico alla gamba. Dopo quest’ultimo, potrà finalmente iniziare il periodo di riabilitazione, ed anche la sua famiglia ha fatto ritorno in Svizzera. Non possiamo far altro che augurare al giovane pilota classe 2005 di rimettersi presto, e la speranza è quella di rivederlo in pista in un futuro non troppo lontano. La sensazione è che questa volta sia andata davvero bene e che tutto possa concludersi per il meglio.