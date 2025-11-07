Ferrari “scippata” del titolo 2007 di Raikkonen: l’ex scudiero di Hamilton non si trattiene e vuota il sacco

George Russell ha imparato a conoscere Lewis Hamilton in un triennio avaro di soddisfazioni per Mercedes. Ecco cosa ha rivelato in merito alla stagione 2007.

Sono trascorsi quasi 20 anni da quella straordinaria sfida a tre per il titolo di campione del mondo a Interlagos 2007. Hamilton e Alonso su McLaren, dopo aver battagliato per tutta la stagione, vennero beffati da Kimi Raikkonen. L’esordiente anglocaraibico si lasciò sfuggire l’occasione di laurearsi campione del mondo al primo anno in F1 già nella tappa precedente in Cina. Lewis avrebbe potuto chiudere i giochi, ma commise un errore imperdonabile con la complicità della sua squadra, insabbiandosi nell’ingresso della pit lane per il suo primo cambio gomme. Una scena che rimarrà nella mente del pilota a vita.

Kimi Raikkonen, grazie anche al supporto di Felipe Massa, riuscì a spuntarla nella più classica delle vicende del terzo incomodo tra i due litiganti. Fernando Alonso, dopo due mondiale consecutivi nel segno della Renault, fu quasi soddisfatto di perdere per le mani di Ice-man, erede di Michael Schumacher in Ferrari, piuttosto che vedere vincere il suo giovane compagno. L’intensità di quella sfida a tre non è mai stata più toccata nei mondiali successivi. Ci sono stati altri testa a testa spettacolari, ma la sfida tra Lewis, Fernando e Kimi non è paragonabile a quella attuale tra i due contendenti della McLaren e il numero 1 della RB.

Per i fan italiani c’era l’attenzione spasmodica per il successore del Kaiser e per la sua rimonta quasi disperata, ma era una F1 molto diversa. Oggi le monoposto ad effetto suolo e i papaya boys non scaldano il cuore dei fan e non hanno nemmeno quella personalità fuori dalla pista che presentavano Alonso e Hamilton.

Il commento di George Russell su Hamilton

La Mercedes ha rinnovato l’attuale coppia di piloti per la stagione 2026. George Russell e Kimi Antonelli continueranno con le Frecce d’Argento per almeno un altro anno. Russell non si è risparmiato in un’intervista al ‘Telegraph’ sui rumor di Max Verstappen a Brackley nel 2027. “Ci salutiamo, non parliamo molto, ma non ci ignoriamo. Non mi tiene sveglio la notte, e sono sicuro che non dia fastidio nemmeno a lui, quindi non mi dà fastidio affatto. La vita è breve. Siamo tutti adulti e impariamo tutti da queste esperienze. Non bisogna essere migliori amici per essere compagni di squadra”, ha sancito l’inglese che farà coppia con Antonelli nel 2026.

“Senna e Prost non erano buoni amici, eppure sono arrivati ​​primo e secondo. Lewis e Nico, primo e secondo. Ovviamente, Hamilton e Fernando sono una notevole eccezione, ma Lewis avrebbe dovuto vincere quell’anno“, ha dichiarato George Russell, ricordando la stagione 2007, in cui la McLaren perse la ghiotta chance a Interlagos.