Si riaccende la speranza per Michael Schumacher: dalla Francia arriva una notizia positiva

I media transalpini avrebbero annunciato dei progressi di salute per il Kaiser. Scopriamo cosa hanno annunciato a distanza di quasi 12 anni dall’incidente sugli sci.

Michael Schumacher avrebbe meritato di godere di una super pensione d’oro dopo aver corso grandi rischi per tutta la vita a bordo di auto da corsa. La sua passione per i motori lo aveva riportato di nuovo in pista, dopo il quinquennio aureo con la Ferrari e le sconfitte nel 2005 e nel 2006, al volante della Mercedes. Il 7 volte campione del mondo non riuscì a performare in un triennio condito da un solo podio, appendendo definitivamente il casco al chiodo nel 2012 con un settimo posto nel GP del Brasile.

Al suo posto in Mercedes venne selezionato Lewis Hamilton. Corsi e ricorsi storici per raccontarvi poi quanto sia stato beffardo il destino con il tedesco. Michael Schumacher cadde sugli sci il 29 dicembre 2013, nella stazione sciistica di Meribel, sulle Alpi francesi. Il tedesco stava facendo un piccolo fuori pista ed entrò in coma. Riuscì a risvegliarsi ma con danni celebrali che lo hanno costretto in un letto da oltre 10 anni. Tra poco più di due mesi saranno 12 gli anni trascorsi dal più terribile incidente della sua vita. L’impatto con la roccia è stato quasi fatale. La famiglia si è raccolta in una privacy praticamente totale.

Da allora si sa poco delle reali condizioni di Michael Schumacher. Il tedesco condivide con Lewis Hamilton il primato del pilota con il maggior numero di titoli mondiali di F1 vinti, ma non ha potuto avere la possibilità di vedere in pista suo figlio Mick. Non è in grado di comunicare a causa dei postumi del suo incidente. Sono emerse poche notizie, da parte di Jean Todt e dei pochi uomini che hanno avuto la possibilità di fare visita al fuoriclasse tedesco.

L’annuncio su Michael Schumacher

L’Équipe ha voluto trasmettere un messaggio positivo in una fase di silenzio assoluto sulle condizioni del Kaiser. “Non sappiamo esattamente cosa stia succedendo. Sappiamo che respira e interagisce con la sua famiglia, ma a quanto pare non parla e non lo abbiamo visto camminare. Non direi che sta bene, ma forse si sente un po’ meglio. Le uniche notizie provengono da chi gli è vicino”, ha dichiarato Stefan L’Hermitte, giornalista della prestigiosa rivista francese, al podcast Le Grand Recit.

Di recente si è saputo che la sua firma è apparsa su un casco destinato a beneficenza. “Come ha fatto a firmarlo? Sua moglie gli ha tenuto la mano? Non ne siamo certi, ma è la prima volta che riceviamo un segno positivo da lui, quasi un segno di vita”, ha spiegato editorialista de L’Équipe.