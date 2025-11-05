Marquez, ecco la verità agghiacciante sulle sue condizioni di salute: parla il grande medico

Marc Marquez è stato costretto a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico dopo l’incidente di Mandalika. Il dottor Angel Charte ha ora effettuato una panoramica relativa al suo stato di salute.

L’incubo infortuni è tornato a colpire Marc Marquez, e la sua assenza prolungata in questo finale di stagione indica che la situazione non è così semplice. Lo spagnolo si è sottoposto ad un infortunio alla spalla destra, a seguito dell’incidente avvenuto a Mandalika. Un’entrata killer di Marco Bezzecchi al primo giro ha provocato una scivolata del nativo di Cervera, che nella collisione ha riportato diverse conseguenze fisiche, in una zona del corpo già profondamente provata da quanto accadde cinque anni fa.

Inizialmente, i medici avevano preferito evitare un nuovo intervento chirurgico, ma la Ducati, lo scorso 13 ottobre, ha fatto sapere mediante un comunicato stampa che il #93 si era sottoposto ad un’operazione. La terapia prevista per i giorni successivi all’incidente non aveva dato i risultati sperati, dal momento che la frattura del coracoide e la lesione legamentosa non avevamo mostrato sufficienti segni di stabilizzazione anche a diversi giorni dal crash di Mandalika. Marquez salterà anche le ultime due gare della stagione, ed arriva un nuovo parere medico sulle sue condizioni.

Marquez, Angel Charte fa chiarezza sulle sue condizioni

In un’intervista riportata concessa agli spagnoli di “AS“, il responsabile medico della MotoGP, Angel Charte, ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute di Marc Marquez: “Marc ha fatto quello che doveva fare, ma l’infortunio che ha avuto non è facile da gestire. Tornando prima avrebbe messo a rischio la propria carriera, perché quel braccio è compromesso dopo quattro operazioni. Penso sia giusto farlo tornare solo quando sarà al 100%. Dal punto di vista psicologico sta benissimo, ha fatto il suo dovere. Tornare prima avrebbe significato rischiare per nulla, e non ne vale di certo la pena“.

Marquez aveva già vinto il titolo mondiale da una settimana quando si è verificato l’incidente di Mandalika, per cui è stato giusto attendere. Il dottor Charte ha poi aggiunto: “Non è stata compromessa la lesione precedente, quella all’omero, si è solo visto che c’era una vite piegata, ed anche quella è stata riparata“. La Ducati ha già fatto sapere che al posto del nativo di Cervera ci sarà Nicolò Bulega nelle due tappe conclusive di Portimao e Valencia, ed il #93 salterà anche i test di fine stagione. Lo rivedremo in pista l’anno prossimo.