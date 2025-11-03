La Ferrari ha in tasca il mondiale? L’ultima notizia cambia le carte in tavola, i tifosi sognano

Per la Ferrari, in F1, il 2025 è stato un anno molto complicato, ma nel FIA WEC le cose sono andate in maniera ben diversa. Alla vigilia dell’ultima gara, la 8 ore del Bahrain, si può sognare in grande.

La Ferrari va a caccia nella storia nel FIA WEC, il cui atto finale si correrà sabato in Bahrain, per la 8 ore prevista sul tracciato di Sakhir. Il Cavallino arriva all’ultima gara con 39 punti di vantaggio sulla Porsche nel mondiale costruttori, mentre la 499P #51 conserva un margine di 21 lunghezze sulla 963 #6, che dopo una lunga rimonta è riuscita a tenere aperta la corsa iridata sino all’ultimo atto. Tra le due c’è anche la #83, la giallona di AF Corse che ha vinto la 24 ore di Le Mans, e che ha già trionfato nella classifica riservata ai team privati.

Guardando alle due precedenti gare disputate in Bahrain nell’ultimo biennio, la Ferrari si è sempre ben comportata, pur patendo, in determinate occasioni, un eccessivo consumo delle gomme, aspetto sul quale sono stati fatti importanti progressi quest’anno. Alla vigilia della gara decisiva, è stato diramato il BoP, che sorride alle 499P, ma non alle rivali principali, ovvero Porsche e Cadillac. Andiamo alla scoperta dei valori assegnati dagli organizzatori.

Ferrari, Bop favorevole alle 499P rispetto a Porsche e Cadillac

Nelle ultime ore, la FIA e l’ACO hanno pubblicato le tabelle del BoP per l’ultimo atto del FIA WEC in salsa 2025, la 8 ore del Bahrain. Le Porsche saranno le auto più pesanti, toccando quota 1.069 kg, contro i 1.064 della Ferrari, che vede diminuire di 5 kg il proprio peso. Salgono, viceversa, di 4 kg le 963, così come le Cadillac, che arrivano a toccare quota 1.063 kg. Dimagriscono anche le Toyota, dominatrici qui nell’ultimo biennio, ma ormai fuori dai giochi in chiave mondiale. Le giapponesi si attestano a 1.062 kg, perdendone 7 per il gran finale di stagione.

Per la Porsche, prima inseguitrice delle 499P nel mondiale, le brutte notizie non sono finite, dal momento che saranno le auto con meno potenza sotto i 250 km/h, scendendo a 481 kW, per poi aumentare del 2,3% questo valore sopra i 250 km/h. Scende anche l’energia massima per stinto a quota 901 M. Le Ferrari guadagnano 3 kW e salgono a quota 483 kW sotto i 250 km/h, per poi calare dello 0,2%, mentre l’energia per stint si attesta ad 893 MJ. La Cadillac, dal canto suo, perderà ben 24 kW di potenza, scendendo a 486 kW, che poi aumentano del 6% dopo i 250 km/h. Crolla di 10 MJ l’energia per stint, ad 893 MJ.