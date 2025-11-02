L’ammissione scandalosa della Honda sulla Ducati che fa rumore: la verità del boss sulle 2 moto farà discutere

La Ducati ha vinto per la sesta volta consecutiva il mondiale costruttori e per la quarta quello piloti, in un 2025 in cui gli avversari sembrano essersi avvicinati. Per Alberto Puig della Honda, la Rossa è ancora il riferimento.

Restano solo due round al termine di una stagione della MotoGP nuovamente cannibalizzata dalla Ducati, campione del mondo per la sesta volta consecutiva tra i costruttori per la quarta tra i piloti. Marc Marquez ha vinto il suo noto titolo mondiale, al primo anno sulla moto ufficiale della casa di Borgo Panigale. Suo fratello Alex, vincitore di tre gare ed autore di un campionato di primissimo livello con la moto del Gresini Racing, si è già assicurato la seconda posizione in classifica, diventando vice-campione del mondo.

Tutto da decidere, invece, per quanto riguarda il terzo posto, con Pecco Bagnaia attardato di 5 punti rispetto a Marco Bezzecchi, autore di una grande stagione con l’Aprilia. Rispetto al passato, la concorrenza si è sicuramente avvicinata alla Ducati, con Marquez che ha fatto una bella differenza in diverse gare. Tuttavia, secondo il parere di Alberto Puig, responsabile di Honda HRC, c’è ancora molto da fare per pensare di chiudere il gap con la regina della MotoGP odierna.

Ducati, per Alberto Puig è ancora nettamente la migliore

Il Gran Premio della Malesia si è concluso con ben tre case diverse sul podio, ed ancora una volta, la Ducati ha primeggiato grazie ad Alex Marquez ed al Gresini Racing. Dietro di lui ha concluso la KTM di Pedro Acosta, mentre il terzo posto è stato appannaggio della Honda di Joan Mir, al secondo podio stagionale dopo il terzo posto di Motegi. In un’intervista concessa a “Motorsport.com“, il team manager di Honda HRC, Alberto Puig, si è espresso sui valori in campo al giorno d’oggi.

Puig non ha alcun dubbio sul fatto che la casa di Borgo Panigale sia ancora il punto di riferimento: “Se l’Aprilia è in grado di sfidare la Ducati? Da mio punto di vista, ritengo che la Ducati sia ancora la moto migliore, per me non c’è paragone. Sono i migliori in base alla tecnologia ed alla loro metodologia di lavoro, che è molto avanzata. L’Aprilia ogni tanto vince delle gare, sui circuiti dove va bene è imbattibile e lo ha dimostrato in passato. La Ducati, sul totale di una stagione, è ancora nettamente la più forte“.