Rissa vergognosa in F1, succede di tutto sotto le telecamere: ecco cosa è successo (VIDEO)

La F1 è sempre stata uno sport contraddistinta da un pubblico corretto e ben diverso da quello del calcio o di altre discipline, ma anche qui il livello si è ora abbassato. Guardate cosa è accaduto a Città del Messico.

Il mondiale di F1 ha fatto tappa a Città del Messico nello scorso fine settimana, e c’è da dire che lo spettacolo in pista non è mancato. Dopo la tappa messicana, la lotta per il mondiale è sempre più accesa, ed i leader del mondiale è cambiato per la prima volta dalla scorsa primavera. Lando Norris è tornato ad avere un punto di margine su Oscar Piastri, in quello che è un duello molto caldo tra i due piloti della McLaren. Tuttavia, dietro di loro c’è un Max Verstappen che non ha intenzione di mollare l’osso.

L’olandese, giunto terzo dopo una gara in rimonta e tutta all’attacco, si è così portato a -36 dal leader iridato e -35 da Piastri, mettendo in scia il duo del team di Woking. Nella giornata di oggi, tuttavia, vogliamo concentrarci su alcuni episodi che nulla hanno a che vedere con lo sport, ma che per onor di cronaca vanno analizzati. A margine del GP del Messico di F1, sono scoppiate alcune risse tra tribune e Fan Zone, con risultati preoccupanti.

F1, le orribili scene delle risse al Gran Premio del Messico

Il fine settimana di Città del Messico ci ha regalato delle qualifiche spettacolari ed una delle gare migliori di tutto il campionato di F1 targato 2025, anche se la vittoria di Lando Norris non è mai stata messa in discussione. Purtroppo però, di fronte a scene come quella che vi mostriamo qui lo sport passa in secondo piano. Nella Fan Zone si è scatenata una violenta rissa tra “tifosi”, termine che abbiamo volutamente scritto tra virgolette, perché essi non sono reali fan dell’automobilismo sportivo.

Leclerc re doblado lo fajo a Helmut Marko pic.twitter.com/twjtacPoaf — GaslyArg 🇦🇷 (@GaslyArg) October 26, 2025

Non è chiaro cosa sia realmente accaduto, ma appare evidente che alcune persone, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol, abbiano innescato una vera e propria rissa, con un fan selvaggiamente picchiato, tra l’ilarità generale. Incredibilmente, nessuno è intervenuto prontamente per calmare gli animi, una situazione a dir poco inaccettabile. Inoltre, erano circolati dei video relativi ad altre discussioni finite poi alle mani nelle tribune, tali da mettere in fuga altri spettatori. A Città del Messico la F1 ha offerto un grande spettacolo in pista, ma il pubblico non si è dimostrato all’altezza dell’evento.