La Superbike Ducati che sta facendo innamorare i collezionisti: il prezzo è ancora alla portata di tutti

Se siete degli appassionati delle moto stradali della Casa di Borgo Panigale c’è un modello che non passerà di moda. Scopriamo le quotazioni di una Ducati SBK molto discussa.

A distanza di un quarto di secolo la rivalutazione dell’epoca Terblanche passa attraverso l’apprezzamento del valore rivoluzionario di moto da lui concepite che sovvertivano per carattere ed identità il passato Tamburini, considerato il Michelangelo del design moderno.

Il designer Terblanche è andato dritto per la sua strada non guardandosi indietro, recuperando la tradizione del telaio in traliccio, la frizione a secco e il bicilindrico ad L proiettandosi nel futuro. Genio e follia per motociclette che hanno diviso, fatto discutere e dibattere per anni ducatisti e non, davanti al tavolino di un bar la domenica mattina.

La strada di Terblanche con la 999 ha portato vittorie indelebili e schiaccianti, tre titoli mondiali in quattro stagioni di Superbike, con Neil Hodgson, James Toseland e Troy Bayliss, a comprova della validità del progetto tecnico che non lasciava interpetrazioni di risultato. Terblanche come Tamburini hanno trasformato moto praticamente artigianali realizzate da pochi uomini in officina, in moto vincenti su pista in un’epoca molto diversa per la Casa di Borgo Panigale.

Il valore di una Ducati 999

La 999 è una moto che la si riscopre oggi nei listini e nelle sue qualità tecniche alla guida. Sportiva come solo una Ducati sa essere, con tante vibrazioni e potenza agli alti regimi. Una moto divertente e accessibile anche ai neofiti, ma con personalità e DNA inimitabile. Terblanche ha letteralmente portato una ventata di novità e freschezza in un settore.

Una youngtimer sulla quale vale la pena investire oggi perchè il mercato dell’usato è in fermento e già le valutazioni stanno schizzando alle stelle; infatti, per una 999 base o S in buone condizioni oggi si spende tra i 7.500 € e i 12.000 € circa, a seconda del chilometraggio e del libretto di manutenzione. Una classica moderna che a distanza di anni è sempre attuale, stupenda rossa ma anche nella versione nera o gialla non scherza. LA 999 è una moto vecchia scuola con carattere da vendere. Il designer ha lasciato una eredità incompresa da molti per anni, ma riscoperta oggi a distanza di un quarto di secolo, finalmente.