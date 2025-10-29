Pecco Bagnaia si scaglia contro la MotoGP: la stoccata è di quelle pungenti

Pecco Bagnaia in questa stagione ha avuto tantissime rogne. Dopo le lamentele alla Ducati, alla Michelin, nel corso del 2025, è arrivata anche la bordata alla MotoGP stessa.

I risultati recenti di Pecco Bagnaia sono da mal di testa. Il due volte campione del mondo della MotoGP è incappato in un ritiro sfortunato a Sepang, dopo aver registrato il miglior tempo in qualifica e dominato la gara dimezzata del sabato. Nella giornata successiva Pecco era partito con lo stesso identico obiettivo di vincere, ma la scelta di montare la media all’anteriore lo ha condizionato. Sverniciato da Alex Marquez, vice campione del mondo 2025, l’alfiere sulla Rossa ha battagliato con Pedro Acosta.

Lo spagnolo della KTM ha avuto la capacità di gestire meglio le mescole e lo ha superato. Dopodiché Pecco ha iniziato ad accusare dei problemi al posteriore e si è rifatto sotto anche Joan Mir su Honda, ritiratosi per una caduta nella Sprint Race. Nel finale del Gran Premio il torinese avrebbe dovuto difendersi dagli attacchi dell’ex iridato nel 2020 su Suzuki, ma all’improvviso ha mollato. Gofree ha iniziato a guardare il posteriore per capire cosa potesse essere successo. La gomma si è forata e non ha consentito all’italiano, alfiere di punta del team factory Ducati in assenza di Marc Marquez, di completare la sfida malesiana.

La frecciata di Pecco Bagnaia alla MotoGP

Ai microfoni di DAZN il pilota torinese ha annunciato: “Prima voglio dire qualcosa su quello che è successo in Moto3, perché quelli sono problemi seri. La notizia che Rueda sta bene mi ha sollevato molto. Non era facile pensare di potersi riprendere da una caduta così brutta. Queste sono cose che non dovrebbero succedere, ma possono accadere nel nostro sport, e quando vedi una cosa del genere ti rendi conto che tutto il resto non è un vero problema”.

“Abbiamo visto dai dati che ha iniziato a perdere pressione dal 12° giro in poi. Pensiamo che forse, a causa della caduta in Moto3, abbiamo preso un pezzo di carbonio o qualcosa del genere. Dall’ultima curva di quel giro in poi, ha iniziato a scendere”, ha decretato Bagnaia. Lo show doveva andare avanti, come sempre accade in questi casi, anche se non erano arrivate notizie in merito allo stato di salute dei giovani protagonisti di un crash orribile. Lo spagnolo Rueda si è risvegliato con una frattura alla mano e svariate contusioni. Lo svizzero Dettwiler, centrato dal collega, è ricoverato in terapia intensiva, in condizioni stabili dopo aver avuto diversi arresti cardiaci.