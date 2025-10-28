Yifei Ye a TMW: “Le tre Ferrari collaboreranno in Bahrain per vincere entrambi i titoli mondiali”

Alle Finali Mondiali Ferrari in corso al Mugello abbiamo intervistato Yifei Ye, vincitore della 24 ore di Le Mans ed ancora in lizza per il titolo piloti del FIA WEC. L’obiettivo è quello di portare a casa il colpaccio.

Siamo ormai a meno di due settimane da un appuntamento decisivo per la stagione del FIA WEC targata 2025. La Ferrari va a caccia dei titoli piloti e costruttori alla 8 ore del Bahrain, dopo aver fallito il doppio match point a disposizione al Fuji. La #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi è in testa alla classifica piloti con 115 punti, 13 in più rispetto alla #83 di AF Corse affidata a Yifei Ye, Robert Kubica e Philip Hanson.

Lo spauracchio è rappresentato dalla Porsche #6, che è ormai a -21 dai battistrada, dopo una lunga rimonta operata nella seconda parte di stagione. La casa di Stoccarda paga 39 lunghezze di ritardo nel mondiale costruttori, ed andrà in Bahrain senza nulla da perdere, con l’obiettivo di rovinare la festa al Cavallino. Ye, Kubica ed Hanson hanno già fatto un’impresa vincendo la 24 ore di Le Mans sulla Ferrari “privata”, e nulla vieta loro di credere sino in fondo al sogno iridato.

Ferrari, Yifei Ye crede ancora nel sogno mondiale

In occasione delle Finali Mondiali Ferrari al Mugello, abbiamo incontrato Yifei Ye, in lizza per il titolo piloti del FIA WEC. Il pilota cinese della #83 di AF Corse non ha nascosto il proprio orgoglio dopo la vittoria alla 24 ore di Le Mans: “Se ci aspettavamo di andare così forte con la nostra vettura? Sì, me lo aspettavo al 100% perché abbiamo la macchina uguale a quella del team ufficiale, con la stessa opportunità di lottare per la vittoria. Il successo a Le Mans è stato il punto più alto, un pilota preferisce sempre vincere Le Mans al campionato. Tuttavia, quando vinci a Le Mans poi vuoi vincere anche il campionato“.

Ye ha poi sottolineato quanto sia importante per la Ferrari assicurarsi entrambi i titoli, affermando che tra la giallona di AF Corse e le due auto ufficiali ci sarà la massima collaborazione: “Siamo ancora in lotta per il titolo piloti e la Ferrari è in lizza per quello costruttori, tutto è possibile. Per la Ferrari è fondamentale portare a casa quello costruttori, lavoreremo insieme alla #50 ed alla #51 per assicurarci questo risultato“.

In merito alla tappa finale del Bahrain ed ai valori in campo previsti, il vincitore di Le Mans ha affermato: “Nel passato abbiamo fatto a volte fatica su piste con tante curve lente, però abbiamo fatto grandi miglioramenti sulla macchina quest’anno. La gara in Bahrain sarà un appuntamento in cui la prima cosa da fare sarà evitare gli errori, ma nel caso in cui non saremo i più veloci, sarà importanti essere in lotta e sfruttare gli errori degli altri. Farà molto caldo, la gestione delle gomme sarà cruciale con tanto lavoro da fare prima della gara, siamo molto preparati. Chi saranno i rivali principali? Dovremo vedere prima di tutto il BoP, questo deciderà molto, anche se non posso parlarne. Cadillac è sempre stata molto veloce nelle ultime gare soprattutto in qualifica, ed anche loro ancora in lotta per il titolo piloti. Dovremo fare attenzione anche a loro tra due settimane“.