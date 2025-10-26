MotoGP, GP Sepang: Alex Marquez imprendibile, problema tecnico per Bagnaia

Il ventesimo appuntato del campionato 2025 ha visto in grande spolvero Alex Marquez. Il centauro spagnolo ha preceduto Acosta e Mir.

Gofree sembrava tornato quello di Motegi, senza preavviso e con un feeling sulla Ducati GP-25 che nemmeno Dall’Igna si è riuscito a spiegare sul piano tecnico. Dopo il successo nella Sprint Race di ieri, Pecco Bagnaia è riscattato dalla pole position con il piglio giusto. Partito bene anche Acosta che ha scavalcato Alex Marquez.

Il numero 63 ha provato a sfruttare il testa a testa iberico tra lo squalo di Mazarrón della KTM e Alex Marquez, ma non ha preso margine. Il fratello minore di Marc ha riscavalcato il pilota della KTM al primo giro, mentre Morbidelli ha perso diverse posizioni a causa di un brutto stacco di frizione. Lo hanno scavalcato sia Fabio Quartararo che Fermin Aldeguer, poi caduto negli ultimi giri. Il francese della Yamaha ha fatto un po’ da tappo sui rivali.

Nel gruppo di testa Pecco è l’unico che ha montato la gomma media anteriore. Una scelta proiettata per il finale di gara. Al secondo giro, infatti, Alex Marquez lo ha superato sfruttando le sue mescole. Pecco è stato braccato da Acosta al terzo giro, con un sorpasso e controsorpasso. Il giovane della KTM ha certificato la sua crescita.

MotoGP: bagarre nel GP Sepang

Bagnaia e Acosta si sono sfidati nella prima parte di Gran Premio con manovre al limite, agevolando la fuga di Alex Marquez. Quartararo e Mir si sono dati battaglia per la quarta posizione. Il campione del mondo 2020 ha guidato in modo spregiudicato, nonostante la caduta nella Sprint Race. Bagnaia non si è scrollato dal codone Acosta e al tredicesimo giro è stato scavalcato.

Alex Marquez ha ampliato il suo vantaggio, mentre Bagnaia si è distaccato da Acosta, perdendo ritmo. Per Pecco è sopraggiunto un problema al posteriore ed è stato costretto al ritiro. La gara è stata vinta da Alex Marquez, davanti a Pedro Acosta e Joan Mir sulla Honda.