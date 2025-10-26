La Ducati ha scelto il sostituto di Marquez? Il debutto è ad un passo, anche Bagnaia inizia a tremare

In casa Ducati si guarda con fiducia agli ultimi due appuntamenti stagionali, nei quali Marc Marquez non sarà presente. Al suo posto non vedremo più Michele Pirro, ma un altro italiano che punta alla sella di Pecco Bagnaia.

Il 2025 è stato un altro anno trionfale per la Ducati, che ha chiuso con largo anticipo la corsa ai campionati del mondo. Marc Marquez si è laureato iridato tra i piloti a Motegi, alla fine di settembre, dopo una stagione nella quale non ha avuto rivali, ed anche il sesto campionato costruttori di fila è stato visto anzitempo dalla casa di Borgo Panigale. Alex Marquez ha matematicamente conquistato il titolo di vice-campione con il secondo posto nella Sprint Race di Sepang, e l’unica nota stonata, se vogliamo, è Pecco Bagnaia, che quest’anno ha faticato enormemente.

Gli unici momenti positivi sono stati i fine settimana di Motegi e questo di Sepang, nel quale ha colto una splendida pole position, per poi confermarsi anche in seguito. Bagnaia ha pagato uno scarso feeling con la Desmosedici GP25, soprattutto sull’avantreno e nelle fasi di frenata, aspetti sui quali faceva la differenza sino allo scorso anno. Nel frattempo, la Ducati sta pensando anche al futuro, ed un “suo” pilota potrebbe presto ottenere la promozione in MotoGP, come emerso nelle ultime ore.

Ducati, Bulega potrebbe rimpiazzare Bagnaia in futuro

Marc Marquez dovrà saltare, per infortunio, anche le ultime due gare di Portimao e di Valencia, ed è Nicolò Bulega il grande favorito per sostituirlo, così da prendere il posto del tester Michele Pirro. La Ducati ha infatti ufficializzato che il vice-campione del mondo della Superbike effettuerà un test a Jerez de la Frontera nei prossimi giorni, probabilmente ad inizio settimana, e Davide Tardozzi, il team manager della casa di Borgo Panigale, ha così annunciato la notizia: “Faremo il test perché vogliamo che si senta a suo agio con la moto“.

Bulega avrà un ruolo attivo nello sviluppo il prossimo anno, come ricordato da Tardozzi stesso: “Dobbiamo tenere conto del fatto che avrà un lavoro importante da svolgere nel 2026, quando si occuperà di sviluppare la moto. Dopo il test decideremo cosa fare nelle prossime due gare, stiamo parlando con lui per trovare la soluzione migliore“. Secondo quanto riportato dal sito web “Todocircuito.com“, Bulega potrebbe diventare un’opzione per sostituire Pecco Bagnaia, nel caso in cui quest’ultimo decida, in futuro, di cambiare aria. Vedremo poi quali saranno i prossimi sviluppi in tal senso.