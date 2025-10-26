Bagnaia ed il misterioso problema che lo rallenta: neanche in Ducati ne vengono fuori

Pecco Bagnaia sta provando ad uscire dalla baratro in cui è caduto in questa stagione che lo ha visto spesso finire nelle retrovie con la sua Ducati.

L’andamento di Pecco Bagnaia è stato decisamente altalenante. Il rider italiano, infatti, è spesso passato dall’esaltazione per prestazioni importanti, alla depressione per clamorosi tonfi. Varie le lamentele portate all’attenzione del pubblico. Tra le più ricorrenti però c’è sicuramente quella riguardante i problemi riscontrati a livello di feeling con la moto.

Al fianco di Bagnaia a Sepang c’è Michele Pirro, che ha preso il posto del nove volte campione del mondo Marquez, ma è probabile che in quel di Portiamo il suo posto possa essere preso da Nicolò Bulega, vice-campione del mondo della Superbike. Pecco ha dunque il team sulle proprie spalle in questo finale di stagione, ma i risultati non sono migliorati nonostante l’assenza del nativo di Cervera. E le difficoltà stanno continuando, almeno per ciò che si è visto sino ad oggi, anche in terra malese.

Bagnaia, Michele Pirro si esprime sui suoi problemi di feeling

In quello che è il suo secondo week-end consecutivo da pilota ufficiale, in sostituzione di Marc Marquez sulla Ducati factory, il collaudatore Michele Pirro ha detto la sua sui problemi che affliggono Pecco Bagnaia: “Giudicare quanto stia accadendo a Pecco è difficile. Quando hai il problema del feeling fai fatica, perché è una cosa che non si vede neanche dai dati. Quando non hai feeling non fai le cose e le manovre giuste, è difficile giudicare, è un aspetto che ti mette in grande difficoltà. In questi 13 anni che ho vissuto in Ducati, il famoso feeling non si è ancora visto ed è ingiudicabile, quindi lo capisci il perché spingi di meno“.

Pirro ha poi provato a tirare fuori un aspetto positivo dalla gara di Bagnaia di domenica scorsa, conclusasi comunque con l’ennesima caduta: “Qualcosa di buono si è visto nella gara in Australia, comunque è riuscito a tenere un buon ritmo rispetto al sabato e spero che possa continuare così. Mi auguro che quella di Sepang, pista più congeniale al suo stile, possa ritrovare le sensazioni che cerca, visto che è sempre andato forte da queste parti“. Per il momento, tuttavia, non si sono visti dei miglioramenti.