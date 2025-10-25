MotoGP GP Malesia, Sprint Race: Bagnaia torna a vincere, Alex Marquez vice-campione del mondo

Pecco Bagnaia torna a ruggire e domina la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, davanti ad Alex Marquez che si laurea vice-campione del mondo. Terzo Fermin Aldeguer, sotto investigazione per la pressione delle gomme.

Come d’incanto, Pecco Bagnaia è tornato a vincere dominando la Sprint Race del Gran Premio della Malesia, ottenendo un successo che sa di ossigeno puro dopo le difficoltà delle ultime uscite. Così come era accaduto già in Giappone, il tre volte campione del mondo ha ottenuto la pole position, per poi trasformare la sua superiorità in una vittoria mai stata in discussione. La Ducati ha trovato la soluzione ai suoi problemi, almeno qui a Sepang, mettendo a disposizione di Pecco una Desmosedici GP25 perfetta.

Bagnaia si è così ripreso il terzo posto nel mondiale piloti della MotoGP, scavalcando di un punto Marco Bezzecchi, che non è andato oltre il settimo posto, a causa di un’Aprilia meno in palla su questa pista. Alex Marquez ha chiuso secondo ed è matematicamente vice-campione del mondo, dato il margine su Bagnaia e Bezzecchi che non è ormai più recuperabile da parte dei due italiani. Terzo Fermin Aldeguer, che si laurea Rookie of the Year, a conferma di una grande giornata per il Gresini Racing. Il giovane talento spagnolo è però sotto investigazione per via di una possibile infrazione alla pressione della gomma anteriore. Quarto Pedro Acosta davanti a Franco Morbidelli, seguito da Fabio Quartararo e da Bezzecchi. Johann Zarco ha chiuso nono davanti ad Enea Bastianini, che ha chiuso la zona punti.

MotoGP, Bagnaia domina dall’inizio alla fine

Sin dallo scatto, Pecco Bagnaia ha mostrato di avere un passo differente rispetto ai suoi inseguitori, ovvero Alex Marquez e Pedro Acosta, i quali hanno messo pressione sino al termine del primo passaggio, prima di non avere più possibilità di avvicinarsi. Fermin Aldeguer ha rimontato venendo fuori dal caos che si è generato a metà gruppo, con tante battaglie che hanno compromesso la sua scalata ai primi due posti.

Peccato per Joan Mir, che era in bagarre, con la sua Honda, per la lotta in top six. Caduta anche per Luca Marini, a seguito di un contatto con Pol Espargarò, che ha compromesso anche la gara di quest’ultimo. Bello il duello finale tra Aldeguer ed Acosta, che vede prevalere la Ducati del Gresini Racing. Nel frattempo, Bagnaia vola verso il traguardo e trova una super vittoria, senza lasciare scampo alla concorrenza. Alle 08:00 di domani ora italiana la partenza della gara.