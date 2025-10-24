Valentino Rossi contro la scelta della Ducati: con Marquez hanno fatto un danno a Bagnaia

Alla vigilia del Gran Premio della Malesia, Valentino Rossi ha detto la sua sulla scelta della Ducati di puntare su Marc Marquez, cosa che ha provocato non pochi problemi a Pecco Bagnaia. Ecco le sue dichiarazioni.

La MotoGP è sbarcata in Malesia, sul tracciato di Sepang, dove Pecco Bagnaia mise una bella ipoteca sul titolo nel 2022, ma dove andò anche a perdere, di fatto, quello dello scorso anno. La vittoria nella gara domenicale non fu sufficiente per riscattare la caduta nella Sprint Race del sabato, che si rivelò poi fatale nella lotta mondiale contro Jorge Martin. In questo fine settimana, Pecco dovrà provare a riscattare gli ultimi due round, quelli di Mandalika e Phillip Island, nei quali non è andato mai a punti.

Nel frattempo, la Ducati deve incassare una notizia sicuramente preoccupante, vale a dire il prolungarsi dello stop di Marc Marquez, il quale non sarà in pista né a Portimao né per il gran finale di Valencia, saltando anche i test previsti sul tracciato catalano. Questo significa che Bagnaia assumerà un ruolo decisivo in questa ultima parte di campionato, nella speranza che possa fare alcuni passi in avanti. Valentino Rossi è fiducioso nel fatto che tornerà davanti, ammettendo però che quello attuale è un momento estremamente complesso.

Valentino Rossi, Marquez scomodo per Bagnaia da compagno

Delle difficoltà di Pecco Bagnaia ha parlato anche Valentino Rossi alla viglia del round di Sepang, affermando che la presenza di Marc Marquez nel box ufficiale di casa Ducati non lo abbia di certo agevolato: “Per una serie di cose, Pecco non si è trovato del tutto bene con la Ducati di quest’anno. inoltre, gli hanno messo vicino un compagno di squadra scomodo e veloce come Marquez. Pecco ha sempre combattuto per il titolo mondiale negli ultimi tre anni, ne ha vinti due e ne ha perso uno galla gara finale, dimostrando ciò he vale. Stiamo vivendo un momento difficile, abbiamo provato ad aiutarlo e non abbiamo ancora trovato la soluzione“.

Valentino Rossi è comunque convinto, nonostante il momento complicato, che Bagnaia riuscirà a tornare ai livelli di un tempo: “Chiaramente si tratta di un periodo complicato, stiamo cercando di capire insieme come risolvere alcune cose, non abbiamo capito cosa sta succedendo. Sono però certo del fatto che Pecco tornerà a combattere per le vittorie. Lui sarà di nuovo davanti, dove merita di essere“.