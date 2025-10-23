La Ducati ha sbagliato a prendere Marquez? C’è un retroscena incredibile, il manager fa una previsione

Marc Marquez ha dettato legge nel 2025, ma la Ducati sembra aver perso quella superiorità di cui si era sempre parlato in questi anni. Secondo un noto manager, la casa di Borgo Panigale sta commettendo degli errori.

La MotoGP è ormai al termine di un 2025 in cui non c’è mai stata storia per il titolo mondiale, ma che in questo finale ci sta facendo scoprire tanti protagonisti. Marc Marquez ha vinto il nono titolo mondiale giusto in tempo prima di infortunarsi, e non è chiaro se dopo l’intervento chirurgico lo rivedremo o meno in pista nel corso di queste ultime gare. A Mandalika è arrivata la prima vittoria di Fermin Aldeguer in top class, seguito poi a Phillip Island da Raul Fernandez.

Marquez ha dato prova, con la sua doppia assenza, di essere ormai un tassello fondamentale per la Ducati, in particolar modo per il team ufficiale, che con Pecco Bagnaia non ha marcato punti nelle ultime due uscite. La crisi del tre volte iridato è un qualcosa di inspiegabile, un crollo morale e tecnico che non ha precedenti nella storia di questo sport. Un noto manager ha detto la sua sulle scelte fatte a Borgo Panigale, prevedendo un futuro non così roseo come si può pensare.

Marquez, per Pernat la Ducati ha rinunciato al proprio progetto

In un’intervista rilasciata a “MowMag“, Carlo Pernat ha detto la sua sull’ingaggio della Ducati di Marc Marquez: “Non sopporto di pensare che Bagnaia e la Ducati possano andare avanti in questo modo per un altro anno, dovrà succedere qualcosa. Che prezzo dovrà pagare la Ducati? Firmando Marquez, la Ducati ha rinunciato ad un progetto che proseguiva da tanto tempo. Si è trattato sicuramente della decisione giusta, sia chiaro, perché chi vince ha sempre ragione, e Marc non ha solo vinto, ha completamente distrutto il campionato“.

A parere di Pernat, prendendo Marquez la Ducati ha rinunciato a tanti talenti, ed a livello tecnico, anche la moto potrebbe risentirne sul lungo periodo: “Voglio ribadire che si è trattato della scelta giusta per il presente, ma mi domando quale sarà il prezzo da pagare per il futuro. Martin è andato in un’altra squadra, così come ha fatto Bezzecchi e come ha fatto anche Bastianini. Nel caso in cui la situazione non dovesse risolversi presto, anche Bagnaia farà altrettanto. C’è anche Aldeguer, ma per quanto sia talentuoso, è ancora una scommessa. Alex è un ottimo pilota ma non sono del tutto convinto“.