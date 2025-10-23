Dacia rinnova una delle sue regine: più tecnologia e potenza per ibrido e GPL

Il marchio romeno, facente parte del gruppo Renault, continua a investire nell’aggiornamento della gamma con un restyling mirato. Scopriamo le caratteristiche della nuova Dacia.

La crescita di Dacia nel Vecchio Continente sembra inarrestabile. Nel primo semestre del 2025 le vendite sono diminuite solo in Turchia. La ragione? Duster è venduta con il brand Renault, quindi i suoi volumi non rientrano più nei 356.084 esemplari collocati a livello globale. Un piccolo valore in meno che non cambia una quota record.

Tra le auto più desiderate rimane Sandero, con 151.948 esemplari immatricolati in Europa, un record mantenuto fin dal 2017. Segue, con 108.510 unità, la Duster, mentre l’elettrica Spring, con 19.452 esemplari, è schizzata nelle vendute del 62,5% sul primo semestre del 2024. Le immatricolazioni in calo (-16,8%) della Jogger, si sono fermate a 42.381 unità. Per questo motivo i vertici del marchio romeno hanno deciso di intervenire con un restyling.

Le caratteristiche della nuova Dacia Jogger

La nuova versione vanta una griglia del radiatore rinnovata, perfezionando il frontale. Inedito è anche il colore sabbia “Sandstone”. Al posteriore spiccano le luci LED a pixel per una immagine più moderna. Nuove le coperture protettive sui passaruota e sul sottoscocca, realizzati in materiale sostenibile “Starkle”, composto per il 20% da plastica riciclata.

La Jogger presenta nuove coperture per le ruote e cerchi in lega. Migliorano anche i materiali interni con tessuti più resistenti o rivestimenti in denim. C’è un nuovo sistema di infotainment con touchscreen da 10,1″. Lo schermo da 7″ riceve un nuovo design della superficie. Il sistema Media Display è di serie nelle varianti di equipaggiamento Expression, Extreme e Journey per una connettività con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto, oltre a un nuovo schermo touchscreen HD centrale da 10,1 pollici. Date una occhiata al video in alto del canale YouTube Planet Car News.

Sotto al cofano si rende disponibile il nuovo Hybrid 155 che prende il posto del precedente Hybrid 140 con un 1,8 litri termico più due motori elettrici, una batteria da 1,4 kWh e un cambio automatico Multi-Mode. Garantiti 155 CV con 170 Nm di coppia. In alternativa c’è l’Eco-G 120, il primo motore a GPL di Dacia con cambio automatico, al posto dell’Eco-G 100. Il motore turbo da 1,2 litri sprigiona 120 CV e aumenta l’autonomia in modalità gas del 20%. I prezzi? Ad oggi la Jogger parte da 18.100 euro per l’Eco-G 100 a GPL con cambio manuale e 5 posti. Vedremo i costi del restyling.