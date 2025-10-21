L’ennesima umiliazione per Bagnaia è ormai dietro l’angolo: Alex Marquez può dargli un’altra spallata

Alex Marquez è secondo nel mondiale, ed in Malesia potrebbe fregiarsi di una grande soddisfazione, raggiungendo un risultato che ad inizio anno sembrava impossibile. Pecco Bagnaia è sempre più in caduta libera.

La MotoGP sta scoprendo nuovi talenti in questo momento della stagione, nel quale è assente per infortunio Marc Marquez. A Mandalika è stata la prima volta di Fermin Aldeguer, vincitore della tappa indonesiana, mentre a Phillip Island si è imposto Raul Fernandez, ed entrambi hanno regalato un’enorme gioia al Gresini Racing ed al team Aprilia Trackhouse Racing. Inoltre, a Phillip Island Alex Marquez ha ipotecato il titolo di vice-campione del mondo, chiudendo al quarto posto dopo un fine settimana molto complicato.

Marquez ha vinto due gare, a Jerez de la Frontera e Barcellona, restando al secondo posto in classifica sostanzialmente sin dalla prima tappa, quella in Thailandia, dove mise in mostra un passo insostenibile per tutti, tranne che per suo fratello Marc, al cui è sempre stato alle spalle grazie anche ad un team Gresini che è stato perfetto. In occasione del Gran Premio della Malesia, Alex potrà dunque chiudere matematicamente la partita, tagliando fuori sia Marco Bezzecchi che Pecco Bagnaia dalla contesa.

Marquez, per Alex il secondo posto mondiale è ad un passo

Per quanto concerne la sfida per il secondo posto nel mondiale piloti, Alex Marquez avrà già il match point in Malesia per laurearsi vice-campione del mondo, visto il grande vantaggio accumulato su Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. Per la precisione, il gap nei confronti dell’italiano di casa Aprilia, che ha scavalcato il tre volte campione del mondo, è pari a 97 punti, mentre Pecco ne accusa ben 105. Dopo la fine del GP d’Australia, il rider del Gresini Racing ha fatto presente che è motivato a portare a casa questo riconoscimento il prima possibile.

Il giovane Marquez vuole chiudere la questione secondo posto mondiale in quel di Sepang, dove è andato molto forte in passato: “Ho dato tutto quello che avevo, non è stato un fine settimana facile per me, soprattutto con le due cadute del sabato. Ho portato a casa un buon bottino di punti, va bene così. Ora sono già concentrato sulla Malesia, proverò a chiudere i conti già a Sepang. Non c’è troppa pressione perché mancano ancora tre gare, questa è anche una pista che mi piace molto“.