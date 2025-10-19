Si accende la passione Ducati: firmato l’accordo che fa sognare i fan, nuovo “arrivo”

In sella ai bolidi della Casa di Borgo Panigale occorre arrivarci preparati anche dal punto di vista tecnico. C’è una importante collaborazione che sugella il successo della Ducati in ambito sportivo.

DNA Ducati, sportività allo stato puro che arriva alla sua clientela di motociclisti ma non solo. Partendo dalle radici, dalla tradizione e da Bologna, dove è nato anche il marchio Macron, nel 1971. Brand che dagli anni 2000 ha saputo affermarsi come uno dei principali produttori europei di abbigliamento sportivo specializzato nel teamwear.

Macron festeggia una felice collaborazione con Ducati. Da Borgo Panigale il CEO Claudio Domenicali ha affermato di essere orgoglioso di aver dato vita alla partnership con Macron, “un’azienda che, come Ducati, crede nella qualità, nell’innovazione e nella forza delle proprie radici. Insieme abbiamo voluto raccontare il gusto italiano per la performance e per lo sport, esplorando un contesto per noi nuovo come il padel. Trovo sempre affascinante vedere come la stessa passione che ci guida sui circuiti possa trovare nuove forme di espressione, con Macron che ha saputo interpretare il nostro DNA con cura e autenticità in questo progetto”.

Nuova chance di brillare nello sport per Ducati

Le parole di Claudio Domenicali lasciano trasparire tutto l’entusiasmo per questa nuova collaborazione tra le due aziende territorialmente vicine e con lo stesso DNA sportivo. La nuova collezione Macron per i giocatori di padel comprenderà in catalogo abbigliamento tecnico, t-shirt e pantaloncini oltre che racchette e capi tecnici in un materiale Made in Italy di altissimo spessore. Ciò che lega le due aziende è anche il valore e la passione dello sport, come ci tiene a spiegare Gianluca Pavanello, CEO Macron: “Siamo davvero felici di questa prima collaborazione con Ducati, un brand iconico con cui abbiamo molti valori in comune. Le sedi delle due aziende distano pochi km ed è straordinario pensare che entrambe le realtà, puntando sul gusto dello stile italiano e sulla ricerca dell’eccellenza tecnica, siano riuscite ad emergere a livello mondiale in due settori particolarmente competitivi”.

Una bella linea di prodotti sportivi per vestire i ducatisti e non, magari appassionati anche dei campi di padel. Lo sport con Ducati e Macron si conferma quanto mai circolare. I fan della Rossa apprezzeranno la qualità dei materiali e le soluzioni innovative. Del resto Ducati è garanzia di successo in ogni campo.