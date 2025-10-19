Entrano in un hotel di lusso abbandonato e si ritrovano davanti un tripudio di auto di lusso: modelli incredibili (VIDEO)

Stanno spopolando i video di youtuber che girano il mondo esplorando diverse residenze abbandonate. Questa volta la scoperta è clamorosa.

Teatro della storia è il Beijing Imperial Palace Hotel di Macao. Una struttura top che un tempo avrà ospitato anche gli appassionati di Motorsport che arrivavano in Cina per seguire la spettacolare gara cittadina. Ex colonia portoghese, il territorio di Macao portoghese fu inizialmente affittato al Portogallo dalla dinastia Ming come avamposto commerciale nel 1557. Lo stato portoghese pagava un canone annuale sino al 1999.

Oggi Macao è una regione amministrativa speciale della Cina, diventata anche patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 2005. L’industria del gioco d’azzardo di Macao è sette volte più grande di quella di Las Vegas. Quindi chi ci abita ha un potere di acquisto enorme, tra i più alti al mondo. Non sorprende il fatto che siano state lasciate abbandonate delle supercar, come avviene anche negli Emirati Arabi e in altre zone del mondo dove una Ferrari è poco più di una Fiat.

La scoperta delle supercar abbandonate

Nel garage e nelle zone esterne al Beijing Imperial Palace Hotel di Macau sono state rinvenute tre Rolls Royce Phantom, Mercedes e limousine purtroppo rovinate da alcuni vandali. Le immagini sembrano quelle di un film post-apocalittico. Quello che era un tempo un super hotel si è trasformato in una struttura decadente.

Spicca tra erbacce e polvere una RR Phantom. Il valore di una Rolls-Royce Phantom nuova parte da 484.000 euro, ma può superare il mezzo milione abbondante per la versione a passo allungato (Extended Wheelbase). Sotto al cofano un magnifico V12 da 571 CV. L’auto sfrutta un brio iniziale per offrire una risposta vellutata e progressiva. La Extended Wheelbase, col passo allungato di 22 cm, serve per avere più spazio per le gambe quando si viaggia dietro mentre guida l’autista. In questo caso non c’è nessuno che ha mantenuto in perfette condizioni l’auto inglese.

Nella struttura di Macao è stata trovata anche una Mercedes S500 ridotta a relitto, limousine Hummer e Dodge Charger, ricoperte da strati di polvere. Una situazione che è stata documentata dagli esperti del canale YouTube Exploring the Unbeaten Path. Hanno tanto seguito sul web perché i ragazzi esplorano zone del mondo remote. In questo caso hanno fatto emergere un patrimonio che esaurisce in modo silenzioso di ora in ora. Il destino di queste supercar abbandonate non ci è dato saperlo, ma le immagini in alto parlano da sole.