Marquez, nuovi guai all’orizzonte? Il medico è preoccupato: cosa può accadere

Marc Marquez è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dopo l’incidente occorso a Mandalika, e per il suo ritorno in pista ci sono ancora molti dubbi. Ora è un noto medico a fare chiarezza.

La MotoGP è in azione in quel di Phillip Island in questo fine settimana, dove il vincitore della scorsa stagione, Marc Marquez, è il grande assente. Il tutto è stato provocato dalla frattura del coroide e dalla lesione ai legamenti della spalla destra, conseguenza dell’incidente avvenuto a Mandalika. Nel corso del primo giro, il nove volte campione del mondo è stato centrato dalla manovra folle di Marco Bezzecchi, il quale, incredibilmente, non ha subito neanche un Long Lap Penalty per quanto capitato.

Dopo un iniziale decisione di far seguire a Marquez una terapia a base di un periodo di riposo e di “blocco” della parte del corpo interessata, si è deciso di procedere ad un intervento chirurgico a Madrid, dal momento che i medici non avevano considerato sufficienti i progressi fatti dal pilota nei primi giorni di convalescenza. Ricordiamo che la zona della spalla destra è quella del terrificante infortunio del 2020, il che significa che Marc non può prendersi troppi rischi e forzare i tempi di recupero. C’è anche un parere illustre che conferma tale tendenza e che invita ad evitare di correre troppo.

Marquez, il dottor Charte consiglia di andare con cautela

In quel di Phillip Island c’è dunque un grande assente, ovvero Marc Marquez, il quale sta osservando un periodo di riposo dopo l’operazione. In un’intervista concessa a “DAZN“, il responsabile medico della MotoGP, Angel Charte, ha espresso il proprio parere in merito alla situazione fisica del nativo di Cervera ed al suo ritorno in pista. Probabilmente, lo vedremo solamente a Valencia e non in Portogallo, a patto che non decida di prendersela con comodo e tornare direttamente il prossimo anno, evitando rischi inutili.

Charte è stato molto chiaro in tal senso: “Durante la visita che è stata effettuata presso la Clinica Ruben Internacional di Madri, il dottor Roger de Una ed il suo team hanno ritenuto che la situazione fosse instabile, decidendo così di sistemarla meglio. Il pilota ha iniziato un periodo di riposo e, quando il dottore lo riterrò opportuno, potrà iniziare il percorso di recupero. Tornare in Portogallo è difficile, l’infortunio in questione, nel caso in cui non fosse trattato con calma, potrebbe avere delle conseguenze. Occorre procedere con cautela in questa situazione“.